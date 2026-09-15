Cartaz com a foto de João Victor Pereira Ramos, conhecido como "Jota ou Rato"Divulgação/Polícia Civil
Nesta terça-feira (15), o Disque Denúncia divulgou um cartaz com a foto do suspeito para auxiliar a 59ª DP (Duque de Caxias) na localização e prisão de João Victor. Ele é considerado foragido da Justiça e aparece no sistema penitenciário como de "alta periculosidade".
A procura pelo homem ganhou força após a prisão de Wendel Ferreira Aranha, conhecido como "Aranha" ou "Spider", também nesta terça. Segundo a Polícia Civil, ele é apontado como suspeito de ser um dos principais ladrões de joias da região e seria parceiro de João Victor.
A prisão ocorreu durante as investigações sobre uma tentativa de latrocínio registrada no domingo (13), no bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto. A vítima foi baleada na cabeça durante uma tentativa de roubo de um cordão de ouro e permanece internada em estado grave.
Segundo a investigação, João Victor teria abordado a vítima armado, enquanto Wendel dava apoio em uma segunda motocicleta. A função de Wendel, de acordo com os agentes, seria auxiliar na execução do roubo e garantir suporte durante a fuga.
Após o crime, policiais da 59ª DP analisaram imagens de câmeras de segurança e outras informações obtidas durante o trabalho de inteligência. A partir desse material, os investigadores identificaram os suspeitos e os veículos usados na ação.
Ainda segundo a Polícia Civil, Wendel possui 11 antecedentes criminais e era investigado por outros roubos de joias cometidos em Duque de Caxias.
Suspeito tem outros mandados de prisão
Além do mandado expedido após o roubo do último domingo, João Victor possui outras três ordens judiciais, segundo as informações divulgadas pelo Disque Denúncia. Uma delas é uma prisão preventiva expedida pela 4ª Vara Criminal de Duque de Caxias, relacionada a uma investigação por homicídio simples.
A Polícia Civil segue investigando a atuação da dupla e busca esclarecer outros roubos de joias atribuídos aos suspeitos, além de identificar possíveis comparsas envolvidos nas ações.
Disque Denúncia
Também é possível enviar informações pelo aplicativo do Disque Denúncia RJ ou pelo WhatsApp Anonimizado, no mesmo número. O sistema utiliza uma técnica para remover ou modificar dados que possam identificar a pessoa responsável pela denúncia.
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