Três bandidos foram presos e levados pra 38 DP em Vista Alegre, nesta terça-feira (15) - Pedro Teixeira/ Arquivo O Dia

Três bandidos foram presos e levados pra 38 DP em Vista Alegre, nesta terça-feira (15)Pedro Teixeira/ Arquivo O Dia

Publicado 15/09/2026 21:01 | Atualizado 15/09/2026 21:29





A operação foi realizada por agentes da 38ª DP (Brás de Pina), após investigação sobre a movimentação do grupo. Segundo a Polícia Civil, os agentes receberam informações de que o traficante estaria se deslocando para um esconderijo transportando um fuzil utilizado em confrontos entre organizações criminosas rivais. O nome dos detidos não foi divulgado.



Com base nos levantamentos de inteligência, os policiais passaram a monitorar os suspeitos e identificaram o momento em que mochilas foram levadas até um veículo utilizado pelo grupo. A partir da abordagem, os agentes encontraram no interior do automóvel um arsenal composto por um fuzil, uma pistola, carregadores, grande quantidade de munições e três rádios comunicadores.



Além do armamento, os policiais apreenderam uma cópia do documento de identidade da liderança criminosa, material que também foi incorporado às investigações. De acordo com a especializada, o armamento seria utilizado pelo grupo para reforçar a atuação da facção em disputas pelo controle de territórios dominados pelo tráfico de drogas na região.



O principal alvo da operação já era investigado pela 38ª DP em outro procedimento criminal. Segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio, cárcere privado e resistência qualificada, além de atuar como uma das referências do Comando Vermelho nas localidades.

LEIA MAIS: Polícia prende cinco e fecha fábrica clandestina de linha chilena A operação foi realizada por agentes da 38ª DP (Brás de Pina), após investigação sobre a movimentação do grupo. Segundo a Polícia Civil, os agentes receberam informações de que o traficante estaria se deslocando para um esconderijo transportando um fuzil utilizado em confrontos entre organizações criminosas rivais. O nome dos detidos não foi divulgado.Com base nos levantamentos de inteligência, os policiais passaram a monitorar os suspeitos e identificaram o momento em que mochilas foram levadas até um veículo utilizado pelo grupo. A partir da abordagem, os agentes encontraram no interior do automóvel um arsenal composto por um fuzil, uma pistola, carregadores, grande quantidade de munições e três rádios comunicadores.Além do armamento, os policiais apreenderam uma cópia do documento de identidade da liderança criminosa, material que também foi incorporado às investigações. De acordo com a especializada, o armamento seria utilizado pelo grupo para reforçar a atuação da facção em disputas pelo controle de territórios dominados pelo tráfico de drogas na região.O principal alvo da operação já era investigado pela 38ª DP em outro procedimento criminal. Segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio, cárcere privado e resistência qualificada, além de atuar como uma das referências do Comando Vermelho nas localidades.

Os três presos foram encaminhados para a delegacia, onde permaneceram à disposição da Justiça. O material apreendido passará por perícia.



A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros integrantes da organização criminosa e possíveis rotas de circulação de armas utilizadas pela facção na Zona Norte do Rio. A corporação também busca esclarecer a participação dos suspeitos em outros crimes registrados na região e mapear eventuais conexões com grupos que atuam em comunidades vizinhas.

