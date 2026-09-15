Três bandidos foram presos e levados pra 38 DP em Vista Alegre, nesta terça-feira (15)Pedro Teixeira/ Arquivo O Dia
A operação foi realizada por agentes da 38ª DP (Brás de Pina), após investigação sobre a movimentação do grupo. Segundo a Polícia Civil, os agentes receberam informações de que o traficante estaria se deslocando para um esconderijo transportando um fuzil utilizado em confrontos entre organizações criminosas rivais. O nome dos detidos não foi divulgado.
Com base nos levantamentos de inteligência, os policiais passaram a monitorar os suspeitos e identificaram o momento em que mochilas foram levadas até um veículo utilizado pelo grupo. A partir da abordagem, os agentes encontraram no interior do automóvel um arsenal composto por um fuzil, uma pistola, carregadores, grande quantidade de munições e três rádios comunicadores.
Além do armamento, os policiais apreenderam uma cópia do documento de identidade da liderança criminosa, material que também foi incorporado às investigações. De acordo com a especializada, o armamento seria utilizado pelo grupo para reforçar a atuação da facção em disputas pelo controle de territórios dominados pelo tráfico de drogas na região.
O principal alvo da operação já era investigado pela 38ª DP em outro procedimento criminal. Segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio, cárcere privado e resistência qualificada, além de atuar como uma das referências do Comando Vermelho nas localidades.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros integrantes da organização criminosa e possíveis rotas de circulação de armas utilizadas pela facção na Zona Norte do Rio. A corporação também busca esclarecer a participação dos suspeitos em outros crimes registrados na região e mapear eventuais conexões com grupos que atuam em comunidades vizinhas.
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