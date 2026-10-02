Corpo de Maycon foi encontrado na terça-feira, com marcas de tiros - Reprodução/Rede Social

Corpo de Maycon foi encontrado na terça-feira, com marcas de tirosReprodução/Rede Social

Publicado 02/10/2026 08:08





Maycon morava na comunidade do Corte 8, dominada pelo Comando Vermelho (CV), e teria saído para buscar um passageiro na região do Pantanal, área controlada pelo Terceiro Comando Puro (TCP).



Ainda de acordo com relatos de parentes, amigos receberam uma foto de Maycon amarrado, acompanhada de mensagens ameaçadoras, antes da confirmação de sua morte. A família acredita que o mototaxista possa ter sido morto por causa das informações armazenadas em seu celular, já que o aparelho tinha grupos de mototaxistas e de moradores da comunidade onde ele vivia.



Maycon deixou uma filha de 3 anos. O enterro aconteceu nesta quarta-feira (30), no Cemitério Nossa Senhora de Belém, no Corte 8.



Em nota, a Polícia Militar informou que o caso trata-se de homicídio, seguido de encontro de cadáver. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). A Polícia Civil investiga a morte do mototaxista Maycon Alisson Lourenço, de 33 anos, encontrado com marcas de tiros na noite da última terça-feira (29), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo familiares, ele havia desaparecido no dia anterior.Maycon morava na comunidade do Corte 8, dominada pelo Comando Vermelho (CV), e teria saído para buscar um passageiro na região do Pantanal, área controlada pelo Terceiro Comando Puro (TCP).Ainda de acordo com relatos de parentes, amigos receberam uma foto de Maycon amarrado, acompanhada de mensagens ameaçadoras, antes da confirmação de sua morte. A família acredita que o mototaxista possa ter sido morto por causa das informações armazenadas em seu celular, já que o aparelho tinha grupos de mototaxistas e de moradores da comunidade onde ele vivia.Maycon deixou uma filha de 3 anos. O enterro aconteceu nesta quarta-feira (30), no Cemitério Nossa Senhora de Belém, no Corte 8.Em nota, a Polícia Militar informou que o caso trata-se de homicídio, seguido de encontro de cadáver. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Idoso é morto a tiros em Maricá

A Polícia Civil investiga o assassinato de Amarildo Bonfim, de 64 anos, morto a tiros na quinta-feira (1º), na Rua Vinte e Um, no bairro Recanto de Itaipuaçu, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Familiares entraram em luta corporal com os suspeitos após os disparos.



Segundo testemunhas, dois homens encapuzados chamaram a vítima para fora de casa e efetuaram vários tiros. Após o ataque, familiares teriam enfrentado os suspeitos, que conseguiram fugir. Amarildo morreu no local.

De acordo com o 12º BPM (Niterói), os agentes foram acionados para verificar a ocorrência e encontraram a vítima já sem vida. A área foi isolada até a chegada da equipe da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), responsável pela perícia.



Ainda conforme a corporação, Amarildo possuía uma anotação criminal por posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) assumiu a investigação. De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar o responsável.

Funcionário da Prefeitura de São João de Meriti

Um homem foi executado a tiros , no fim da tarde desta quarta-feira (30), dentro de um carro, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Márcio Barros Freitas era funcionário da prefeitura da cidade. O ataque deixou uma segunda pessoa ferida.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 21º BPM (São João de Meriti) receberam informações sobre disparos de arma de fogo no bairro Vilar dos Teles. Chegando ao local, os policiais encontraram Márcio já sem vida, no interior de um veículo.



A vítima trabalhava na Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Imagens que circulam nas redes sociais mostram o automóvel onde o homem estava com mais de 20 marcas de tiros.