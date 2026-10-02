O grupo foi localizado em um apartamento na Rua Barata Ribeiro, em Copacabana - Reprodução/Polícia Civil

O grupo foi localizado em um apartamento na Rua Barata Ribeiro, em CopacabanaReprodução/Polícia Civil

Publicado 02/10/2026 17:12 | Atualizado 02/10/2026 17:28

Policiais civis da 15ª DP (Gávea) prenderam em flagrante, na quinta-feira (1º), três suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em aplicar golpes contra idosos em caixas eletrônicos . O grupo, formado por dois homens e uma mulher, foi localizado em um apartamento na Rua Barata Ribeiro, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, após uma investigação que teve início a partir da denúncia de uma vítima que perdeu R$ 7,5 mil.





Foram presos David Francisco Soares, Raphael Faria de Santana e Bruna Maria Viana de Souza Canto. Eles vão responder pelos crimes de associação criminosa e furto mediante fraude. De acordo com a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia para relatar o golpe. A partir do registro da ocorrência, agentes do Grupo de Investigação Complementar (GIC) iniciaram diligências para identificar os responsáveis.



Segundo a corporação, Raphael e David já eram conhecidos dos investigadores por envolvimento em crimes semelhantes. Com base na análise de imagens de câmeras de monitoramento e outras técnicas de investigação, os policiais conseguiram rastrear os deslocamentos dos suspeitos até o imóvel onde estavam hospedados.



A operação mobilizou os agentes por mais de dez horas seguidas até a localização e prisão dos três envolvidos. Durante a ação, os suspeitos confessaram que vieram de São Paulo para o Rio de Janeiro com o objetivo de praticar golpes em terminais bancários ao longo do fim de semana e, em seguida, retornar ao estado de origem.



A Polícia Civil informou que a prisão do trio interrompeu uma sequência de crimes que poderia atingir outras vítimas, principalmente idosos, público frequentemente visado por esse tipo de fraude.



As investigações apontam que os criminosos utilizavam estratégias para enganar clientes em caixas eletrônicos, obtendo acesso a cartões e senhas bancárias para realizar saques e transferências indevidas.



Após os procedimentos na delegacia, os três foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem presos. A 15ª DP continua apurando se há outras vítimas da quadrilha e se o grupo possui participação em ocorrências semelhantes registradas na capital fluminense. LEIA MAIS: Falso pastor que usava truque químico para dar golpe em idosos é preso Foram presos David Francisco Soares, Raphael Faria de Santana e Bruna Maria Viana de Souza Canto. Eles vão responder pelos crimes de associação criminosa e furto mediante fraude. De acordo com a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia para relatar o golpe. A partir do registro da ocorrência, agentes do Grupo de Investigação Complementar (GIC) iniciaram diligências para identificar os responsáveis.Segundo a corporação, Raphael e David já eram conhecidos dos investigadores por envolvimento em crimes semelhantes. Com base na análise de imagens de câmeras de monitoramento e outras técnicas de investigação, os policiais conseguiram rastrear os deslocamentos dos suspeitos até o imóvel onde estavam hospedados.A operação mobilizou os agentes por mais de dez horas seguidas até a localização e prisão dos três envolvidos. Durante a ação, os suspeitos confessaram que vieram de São Paulo para o Rio de Janeiro com o objetivo de praticar golpes em terminais bancários ao longo do fim de semana e, em seguida, retornar ao estado de origem.A Polícia Civil informou que a prisão do trio interrompeu uma sequência de crimes que poderia atingir outras vítimas, principalmente idosos, público frequentemente visado por esse tipo de fraude.As investigações apontam que os criminosos utilizavam estratégias para enganar clientes em caixas eletrônicos, obtendo acesso a cartões e senhas bancárias para realizar saques e transferências indevidas.Após os procedimentos na delegacia, os três foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem presos. A 15ª DP continua apurando se há outras vítimas da quadrilha e se o grupo possui participação em ocorrências semelhantes registradas na capital fluminense.

A reportagem de O DIA tenta o contato das defesas de David Francisco Soares, Raphael Faria de Santana e Bruna Maria Viana de Souza Canto. O espaço segue aberto para manifestações.