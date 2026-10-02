Causa do acidente não foi informada - Carlos Elias Junior / Agência O Dia

Causa do acidente não foi informadaCarlos Elias Junior / Agência O Dia

Publicado 02/10/2026 14:47

Um homem, identificado como Valmir Machado de Carvalho, 52 anos, morreu carbonizado, na manhã desta sexta-feira (2), em um incêndio na Avenida dos Italianos, em Turiaçu, Zona Norte do Rio. A vítima morava sozinha no local. A causa do acidente não foi confirmada.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para conter o incêndio e, chegando ao lugar, encontrou o homem carbonizado. "Ele morava sozinho desde que o relacionamento dele acabou, não lembro muito bem quando foi. Na casa tinham câmeras, apesar da gente não ter acesso a elas", contou um familiar de Valmir a O DIA.

"Fazia um tempo que a gente não se falava, mas, de qualquer forma, ele foi uma pessoa que fez parte da minha infância, da minha vida. Enfim. É uma lástima... Principalmente pelo jeito que foi. Realmente muito trágico", completou o familiar.

A Águas do Rio confirmou ao O DIA que disponibilizou um caminhão pipa para ajudar a apagar o incêndio no local, além da equipe ter dado suporte aos bombeiros.

A reportagem esteve no local e encontrou equipes da Polícia Militar, da Defesa Civil Estadual e da Perícia da Polícia Civil. Procurada, a Polícia Civil afirmou que o incêndio não foi comunicado ou registrado na delegacia da região.

Incêndio atinge quatro andares de prédio em Teresópolis

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as equipes do 16º Grupamento de Bombeiros Militar (16º GBM) foram acionadas por moradores locais para atender a um incêndio classificado como ocorrência em edificação residencial. As chamas já atingiam quatro dos cinco andares do prédio.



Uma pessoa ficou ferida durante o incidente. O homem de 28 anos, não identificado, foi atendido pelos profissionais de socorro dos bombeiros ainda no local da ocorrência. Segundo a corporação, apesar dos ferimentos leves, ele optou por não ser encaminhado a uma unidade de saúde para exames adicionais.

O incêndio chamou a atenção de moradores da região pela intensidade das chamas e pela altura que o fogo alcançou. Registros feitos durante a ocorrência mostram o imóvel tomado pelo fogo e a movimentação das equipes de emergência durante o atendimento.