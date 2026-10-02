TH foi preso após troca de tiros com a polícia - Divulgação PMRJ

TH foi preso após troca de tiros com a polícia Divulgação PMRJ

Publicado 02/10/2026 19:57

Um homem suspeito de envolvimento na morte do sargento Alisson Sturião de Araújo, em dezembro de 2024, foi preso após trocar tiros com policiais militares na madrugada desta sexta-feira (2º), no bairro Barbuda, em Magé, na Baixada Fluminense. Thiago Jesus da Conceição Martins, conhecido como "TH", é apontado por fazer parte da facção Comando Vermelho.

Segundo a Polícia Militar, os agentes faziam uma ronda pela área quando perceberam o grupo. Na aproximação da viatura, os três teriam disparado contra os policiais, que reagiram. Após um breve confronto, Thiago foi detido, enquanto os outros dois conseguiram fugir. Ninguém ficou ferido.



Segundo a corporação, TH possui cinco anotações criminais, sendo três por roubo e duas por tráfico de drogas, além de ser suspeito de dirigir o carro de fuga usado no assassinato do sargento. Com ele, a equipe apreendeu uma pistola Taurus G3 calibre .38, três carregadores, 54 munições e dois celulares.



O caso foi registrado na 65ª DP (Magé). Após análise da autoridade policial, Thiago permaneceu preso por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e todo o material apreendido ficou na delegacia.



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Relembre o caso







Equipes do 34º BPM (Magé) foram acionadas e preservaram o local para o trabalho da perícia.



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Sturião integrava o 34º BPM e estava na corporação havia 13 anos. Nas redes sociais, costumava publicar registros ao lado da companheira e da filha, de 6 anos.



Após a morte, familiares e amigos prestaram homenagens ao sargento nas redes sociais. O sargento Alisson Sturião de Araújo, de 41 anos, morreu após ser atingido por disparos enquanto estava de folga, em dezembro de 2024, em Magé. Câmeras de segurança registraram o momento em que o militar estacionou o carro na calçada da Estrada Adam Blumer. Pouco depois, dois homens armados se aproximaram e efetuaram diversos disparos contra ele. Toda a ação durou cerca de um minuto e aconteceu por volta das 20h.Equipes do 34º BPM (Magé) foram acionadas e preservaram o local para o trabalho da perícia. sepultamento do corpo do militar ocorreu no Cemitério Santo Aleixo, em Magé, após velório realizado na Primeira Igreja Batista de Santo Aleixo. Durante a cerimônia, colegas de farda prestaram uma homenagem ao policial.Sturião integrava o 34º BPM e estava na corporação havia 13 anos. Nas redes sociais, costumava publicar registros ao lado da companheira e da filha, de 6 anos.Após a morte, familiares e amigos prestaram homenagens ao sargento nas redes sociais.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa de Thiago Jesus. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral