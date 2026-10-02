Rio inicia obras de terminal que vai integrar ônibus municipais, intermunicipais e BRT em Campo Grande - Marco Antonio Lima/ Prefeitura do Rio

Rio inicia obras de terminal que vai integrar ônibus municipais, intermunicipais e BRT em Campo Grande Marco Antonio Lima/ Prefeitura do Rio

Publicado 02/10/2026 21:23

A Prefeitura do Rio iniciou nesta sexta-feira (2) as obras do novo Terminal Intermodal de Campo Grande , na Zona Oeste. O equipamento será construído em uma área de 22,2 mil metros quadrados, próxima à Estrada da Caroba, e funcionará como ponto de integração entre ônibus municipais, intermunicipais e o sistema BRT.

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A previsão é que o terminal reúna 33 linhas de transporte público em um único espaço, facilitando o deslocamento de passageiros entre bairros da Zona Oeste e municípios da Baixada Fluminense. O investimento previsto é de R$ 71,3 milhões e a promessa é de que as obras sejam concluídas em até dois anos.



Durante o lançamento das obras, o prefeito Eduardo Cavaliere destacou que o projeto faz parte da estratégia de reorganização da rede de ônibus da cidade e ampliação dos pontos de integração do transporte público.

"Estamos dando início hoje às obras desse terminal, que vai concentrar as linhas da região e conectar os bairros da Zona Oeste, além das linhas intermunicipais que integram os municípios da região metropolitana. É mais um terminal na cidade e vamos chegar a 12 já inaugurados ou em andamento, que mudam a vida do cidadão.", afirmou o prefeito.



Quando entrar em operação, o terminal receberá 21 linhas municipais ligadas ao Sistema Rio, nova concessão dos ônibus da capital, além de 12 linhas intermunicipais que atendem cidades como Itaguaí, Seropédica, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis e Duque de Caxias.



A proposta é concentrar a operação em um único local, ampliando as possibilidades de conexão entre linhas e reduzindo o tempo de deslocamento dos passageiros.

"Esta é mais uma obra do Plano de Mobilidade de Campo Grande, que somada a todos os outros grandes investimentos em mobilidade, vai qualificar ainda mais essa região. É mais um terminal para que a gente possa mudar essa experiência do transporte público na cidade.", destacou o secretário municipal de Infraestrutura, Wanderson Santos.





Ligação direta com o BRT

O novo equipamento será conectado ao Terminal BRT Campo Grande por meio de uma passarela construída sob a linha férrea. A estrutura permitirá a integração entre os ônibus convencionais e o sistema de corredores expressos.

Projetado para receber cerca de 60 ônibus simultaneamente, o terminal contará com dois pavimentos e acessos independentes. O nível inferior terá entrada pela Rua Campo Grande, enquanto o pavimento superior será acessado pela Rua Padre Pauwels.



No andar superior serão instaladas três plataformas cobertas, áreas de apoio para motoristas, sanitários públicos, guarita de segurança, elevador e escadas de ligação com o piso inferior. Já o pavimento inferior concentrará parte das plataformas de embarque e desembarque, além de espaços administrativos e de apoio à operação.





Comércio e bicicletário

O projeto também prevê a instalação de aproximadamente dez quiosques para atividades comerciais e um bicicletário, permitindo a integração entre bicicleta e transporte público.



Segundo a prefeitura, a construção faz parte do Plano de Mobilidade de Campo Grande e busca reorganizar a circulação de ônibus em uma das regiões com maior demanda de passageiros da cidade.