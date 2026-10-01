Flávio de Abreu Lira era gerente de farmácia e deixou filhos, incluindo um bebêReprodução/Redes sociais
A cerimônia marcou o último adeus a um homem que, segundo parentes, construiu a vida em torno do trabalho e da família. Todos os dias, antes do amanhecer, ele deixava a casa em Bangu para enfrentar o longo trajeto até o Recreio dos Bandeirantes, onde exercia a função de gerente de farmácia. Ele deixou cinco filhos, incluindo um bebê de um ano.
A rotina terminou de forma trágica na manhã de quarta-feira (30). Flávio seguia para o trabalho quando um tiro atravessou a janela do articulado que passava próximo à estação Ventura, na Transolímpica. O disparo atingiu o passageiro, que chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu.
Poucas horas após a confirmação da morte, o genro da vítima, Juan Barbosa, descreveu para a reportagem de O DIA, o impacto da perda para toda a família. Segundo ele, Flávio representava mais do que o provedor da casa.
“Infelizmente hoje foi ceifada uma vida de um trabalhador, de um pai de família”, afirmou.
Juan contou que o sogro mantinha uma rotina rígida e raramente se afastava dos compromissos profissionais. O atraso naquela manhã causou estranheza entre colegas de trabalho, que decidiram procurar familiares em busca de informações.
“Era gerente de farmácia. Em todos os anos de trabalho, nunca chegou atrasado. Saía de casa para buscar o sustento da família e fazia isso com orgulho”, relatou.
Além da dedicação à profissão, ele destacou a presença constante nos encontros familiares. Almoços de fim de semana, visitas aos filhos e momentos simples do cotidiano agora fazem parte das lembranças guardadas pela família.
A investigação sobre o caso continua. A Polícia Militar informou que uma das linhas apuradas aponta para a participação de criminosos ligados ao Terceiro Comando Puro (TCP), facção que atua na região. A corporação, no entanto, ressaltou que a definição sobre a origem do tiro depende da perícia e do trabalho da Polícia Civil.
O disparo ocorreu durante uma operação policial na comunidade Dois Irmãos, em Curicica. A ação terminou com a apreensão de três fuzis e a prisão de um suspeito. Mesmo assim, os investigadores ainda buscam esclarecer de onde partiu o projétil que atingiu Flávio.
Em nota, a Delegacia de Homicídios da Capital informou que os primeiros levantamentos indicam disparos em rajada, característica que não corresponde ao padrão de atuação das forças de segurança. O projétil recolhido passará por exames periciais que poderão ajudar a identificar a arma utilizada.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.