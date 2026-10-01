Materiais foram levados para a 17ª DP (São Cristóvão) - Reprodução / Redes Sociais

Materiais foram levados para a 17ª DP (São Cristóvão)Reprodução / Redes Sociais

Publicado 01/10/2026 13:56

Um homem foi preso em flagrante , na manhã desta quinta-feira (1º), depois de furtar dois micro-ondas e um fogão de indução de um laboratório, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. O autor já tinha outras nove anotações criminais.

O crime ocorreu na Rua General Argolo. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 4º BPM (São Cristóvão) receberam informações sobre um furto em andamento, em um estabelecimento da região. No local, os PMs encontraram o homem carregando os bens furtados dentro de um carrinho de carga.

Os agentes foram acionados para averiguar um furto em andamento em um laboratório, na Rua General Argolo, e surpreenderam o criminoso no momento em que ele deixava o local com os bens furtados em um carrinho de carga. (+) ⤵️ pic.twitter.com/se0K4PIojA — @pmerj (@PMERJ) October 1, 2026

Com ele, a equipe recuperou dois micro-ondas, um fogão de indução, um monitor, um CPU, um estabilizador, baterias e caixas de pilhas.

Após consulta, os policiais constataram que o homem possuía nove anotações criminais. A corporação não divulgou a identidade do autor e nem os crimes que ele já cometeu.

O caso foi registrado na 17ª DP (São Cristóvão).

A reportagem ainda não descobriu quem faz a defesa do homem. O espaço está aberto para manifestação.

Furtos em queda

Apesar do furto surpreendente desta quinta, o número desses crimes na região de São Cristóvão, Mangueira, Caju e Vasco da Gama, que formam a Circunscrição Integrada de Segurança Pública (Cisp) 17, diminuiu nos oito primeiros meses desse ano, em comparação ao mesmo período de 2025.

De acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP), de janeiro a agosto de 2026, foram registrados 1.846 casos, o que corresponde a 226 ocorrências a menos do que em 2025.

Quando se trata apenas de agosto, último mês divulgado pelo ISP, também houve diminuição. Nesse ano, o levantamento apontou que ocorreram 246 registros. No ano passado, 368.

Em relação ao número de roubos, aconteceu um leve aumento. De janeiro a agosto de 2026, ocorreram 941 registros. No mesmo período do ano passado, teve 912 - um crescimento de 29 casos.

Combate na cidade

Para aumentar o combate a roubos e furtos na cidade , mais de 300 agentes se formaram, nesta quarta-feira (30), para atuar na Força Municipal, correspondente a Divisão de Elite da Guarda Municipal do Rio. A nova turma se junta aos primeiros 600 formados, que atuam nas ruas há pouco mais de seis meses.

Com a ampliação do efetivo, a Divisão passa a contar com mais de 900 agentes para realizar um policiamento ostensivo e preventivo em locais e horários com alto número dos delitos.

Todos os novos formandos são guardas municipais de carreira, selecionados por meio de processo seletivo interno e treinados PRF, bem como pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), em disciplinas como Uso Diferenciado da Força, Técnicas de Defesa Policial, Armamento, Munição e Tiro, entre outras.