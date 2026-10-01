Acidente aconteceu na Rua Major Eduardo Pereira da Costa Rangel; não houve registro de vítimas - Reprodução / Redes Sociais

Acidente aconteceu na Rua Major Eduardo Pereira da Costa Rangel; não houve registro de vítimasReprodução / Redes Sociais

Publicado 01/10/2026 10:20

forte chuva que atingiu o município de Barra Mansa, no Sul Fluminense, na tarde desta quarta-feira (30), causou a abertura de uma cratera que "engoliu" dois carros. De acordo com o prefeito Furlani (PL), ocorreu um rompimento da tubulação de rede de drenagem de água, que tem mais de 80 anos.

O caso aconteceu na Rua Major Eduardo Pereira da Costa Rangel, no bairro Verbo Divino, próximo ao Centro da cidade. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento que o asfalto cedeu. Os veículos, que estavam estacionados na via, ficaram pendurados. Com o passar das horas, um deles caiu ainda mais no buraco. Não houve registro de vítimas.

Após forte chuva, cratera se abre e "engole" dois carros em Barra Mansa



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Na noite desta quarta, o prefeito Furlani (PL) esteve no local. Nas redes sociais, ele contou que os tubos da rede de drenagem de água - que possuem mais de 80 anos - se romperam. A Guarda Municipal, a Defesa Civil Municipal e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) foram acionados.

"A grande chuva do final da tarde teve diversos desdobramentos, mas aqui houve um fato muito grave. A nossa rede de drenagem de 80 anos não suportou o volume das águas e se rompeu, abrindo uma grande cratera, rompendo a tubulação de água e, infelizmente, levando dois carros junto. Estamos trabalhando para inibir essa água que continua a cair. Espero terminar aqui em dois dias, três no máximo", contou.

De acordo com Furlani, a Saae irá ressarcir o prejuízo dos proprietários dos automóveis. O fornecimento de água na região está interrompido.

"Peço desculpas por esse transtorno, pelo o que aconteceu, desculpa aos moradores. É uma tubulação de mais de 80 anos. A força da chuva, a gente não tinha como prever. Aconteceu e, na posição de prefeito, a gente tem que trabalhar para resolver e é isso que faremos. Trabalhar para reparar a manilha, reparar a tubulação que abastece a água, retirar os veículos e fazer a reparação do dano material dos veículos avariados e engolidos pela cratera", completou.

Também durante a chuva desta quarta-feira (30), uma árvore caiu e interditou uma faixa do sentido São Paulo da Rodovia Presidente Dutra, a Via Dutra (BR-116), em Barra Mansa. Houve uma interdição parcial da pista e do acostamento para remoção da árvore, bem como para garantir a segurança dos motoristas. Não houve registro de feridos.



Por causa da ocorrência, condutores optaram por passar por dentro do Centro da cidade, com o objetivo de escapar do trânsito. Com isso, o congestionamento ficou intenso na região.