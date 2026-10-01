A gatinha Lili foi resgatada na tarde de hoje, por militares dos Bombeiros, no Engenho NovoLidia Silva
Bombeiros resgatam gata em rio na Zona Norte
'Lili', que estava desaparecida há quatro dias, foi salva na tarde de hoje
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