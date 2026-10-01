A gatinha Lili foi resgatada na tarde de hoje, por militares dos Bombeiros, no Engenho Novo - Lidia Silva

A gatinha Lili foi resgatada na tarde de hoje, por militares dos Bombeiros, no Engenho NovoLidia Silva

Publicado 01/10/2026 16:00

O sumiço de uma gatinha, no bairro do Engenho Novo, na Zona Norte do Rio de Janeiro, teve um final feliz, no início da tarde de hoje.

Lili havia desaparecido há quatro dias. A cabelereira Maria das Dores Pereira, mais conhecida como Madá, 'avó' da fêmea, de seis anos, conta que a família estava desesperada.

"Ela nunca sumiu durante tanto tempo. Nessas horas a gente pensa o pior, que está com fome, passando frio, que morreu atropelada...meu neto, Arthur, é apaixonado por ela e estava muito triste. Minha filha também estava preocupada. Graças a Deus ela foi encontrada com vida e com saúde".

A gata foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros em um rio da região, após moradores do bairro ouvirem os miados por socorro.

"Os bombeiros chegaram rápido e salvaram ela. Imediatamente a gente foi para o veterinário e a boa notícia é que ela está bem, só está com uma patinha machucada", completa Madá, aliviada.