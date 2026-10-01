Equipe do projeto SustentAção, parceiros e alunos da E. M. Italo Zappa - Divulgação

Equipe do projeto SustentAção, parceiros e alunos da E. M. Italo ZappaDivulgação

Publicado 01/10/2026 11:40

A segunda temporada do projeto SustentAção, iniciada no último dia 16, trouxe uma novidade em 2026. Além de estudantes de escolas municipais, crianças e jovens de projetos e instituições sociais de comunidades também podem participar das atividades gratuitas voltadas à educação ambiental na Área de Proteção Ambiental (APA) das Tabebuias, no Rio. Ainda em outubro, a iniciativa, promovida pelo Instituto Onda Azul, tem programação prevista para os dias 8 e 23 - outras duas datas ainda serão definidas para novembro. Quatorze escolas já estão cadastradas para o evento.

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Para o diretor executivo do instituto, André Esteves, a ampliação do público, a novidade deste ano, permite levar a proposta para diferentes grupos: "Para além das parcerias com escolas, essa temporada traz oportunidades de parceria com projetos sociais que atuam em comunidades onde a Iguá atua. É uma diversidade que amplia o escopo do projeto, mantendo essa característica de ser um projeto para crianças e jovens".

De acordo com o Onda Azul, durante as visitas, os grupos percorrem uma trilha pela unidade de conservação e conhecem espécies da fauna e da flora da APA. Também são realizadas oficinas sobre separação de resíduos, compostagem e uso consciente da água.

No último dia 18, o projeto recebeu alunos da Escola Municipal Embaixador Ítalo Zappa, do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste. Já no dia 26, foi a vez de crianças e jovens da instituição Bandeirantes Já, da comunidade César Maia, na mesmo região. O projeto SustentAção recebe patrocínio da Iguá Rio.



Na visita com a Escola Municipal Embaixador Ítalo Zappa, a diretora Ana Paula Nascimento destacou a importância de levar os alunos para fora da sala de aula:

"As crianças tiveram a oportunidade de aprender respeitando a natureza, respeitando o meio ambiente. A aprendizagem tem que ser significativa, saindo da sala de aula, dando vida para além da escola".



Já no encontro com o Bandeirantes Já, a proposta também chamou atenção pela proximidade da área de preservação com a comunidade. Segundo Débora Vieira, presidente da instituição, muitos participantes ainda não conheciam o espaço: "A experiência está sendo fantástica. Conhecemos animais, conhecemos a flora, a fauna e é surpreendente saber que dentro de uma área urbana tenha um local tão aconchegante".



João Pedro, uma das crianças que participou da atividade, contou o que aprendeu durante a visita: "A gente viu jacaré, viu um monte de pássaro, passou pela água, brincou com minhoca, aprendeu a fazer adubo para melhorar as plantas e aprendeu como melhorar o meio ambiente."



A programação também aborda a qualidade da água e a importância das unidades de conservação. Para Márcia Costa, diretora de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima, atividades práticas ajudam a aproximar os estudantes desses temas: "O projeto SustentAção junta o agir com sustentar, fazendo com que a gente leve para esses alunos a questão da qualidade da água, a questão da compostagem e a questão da importância de uma unidade de conservação".

Não há previsão de inscrição para as próximas atividades. As datas de outubro, embora já estejam marcadas, poderão ser reagendadas em casos excepcionais, como condições climáticas adversas.