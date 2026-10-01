Agentes cumprem mandados na capital, Baixada e Região dos Lagos. Roberta (no detalhe) é ex-secretária - Reprodução / TV Globo

Agentes cumprem mandados na capital, Baixada e Região dos Lagos. Roberta (no detalhe) é ex-secretáriaReprodução / TV Globo

Publicado 01/10/2026 09:12

Agentes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e da Polícia Civil cumprem 19 mandados de busca e apreensão, na manhã desta quinta-feira (1º), para aprofundar as investigações sobre possíveis desvios de recursos em contratações para reformas de escolas da rede estadual de ensino. A ação faz parte da Operação Escola de Papel. Os mandados são cumpridos em endereços ligados a pessoas físicas e jurídicas na capital, na Baixada Fluminense e na Região dos Lagos.

Entre os investigados estão a ex-secretária de Estado de Educação Roberta Barreto de Oliveira; seu genro, Yurie Lopes Fonseca Ormonde André; o ex-subsecretário de Gestão Administrativa David de Andrade Marinho Filho; e o empresário Fabio Martins Pereira.

Roberta Barreto de Oliveira foi secretária de Educação de 10 de março de 2023 até 24 de fevereiro deste ano, durante o governo de Cláudio Castro.

A apuração do MPRJ aponta para indícios de direcionamento de contratações, superfaturamento e lavagem de dinheiro. São investigados os crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa.



A pedido do MPRJ, a Justiça também determinou o bloqueio de bens dos investigados no valor de aproximadamente R$ 19 milhões. As contratações investigadas foram realizadas entre 2024 e 2025, durante a gestão de Roberta.



As investigações são conduzidas pela Atribuição Originária Criminal do Procurador-Geral de Justiça, Antonio José Campos Moreira. O levantamento indica que os recursos saíam da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), eram repassados às Associações de Apoio às Escolas (AAEs) – entidades sem fins lucrativos ligadas às unidades escolares que recebem e administram diretamente recursos públicos destinados à manutenção e a melhorias nas escolas – e chegavam às contas das empresas contratadas para as reformas.



Os contratos analisados apresentavam indícios de direcionamento e valores superiores ao custo efetivo dos serviços. Após os pagamentos, a diferença era retirada em dinheiro ou transferida para outra empresa vinculada ao grupo, que também realizava saques em espécie, dificultando o rastreamento dos recursos e a identificação de seus destinatários finais.



Segundo os investigadores, a dinâmica do esquema foi revelada após a apreensão de R$ 500 mil em espécie, em 16 de janeiro de 2026, na saída de uma agência bancária em Duque de Caxias. A partir de informações de inteligência financeira, policiais acompanharam o saque realizado pelo administrador de uma empresa contratada para executar obras em escolas estaduais.



Ainda de acordo com o MPRJ, o dinheiro estava em uma sacola plástica, dentro de uma caminhonete conduzida por um policial militar armado, apontado como responsável pela segurança do transporte dos valores.



Em depoimento, o administrador da empresa abordado com o dinheiro afirmou que, dos aproximadamente R$ 6 milhões recebidos para cerca de 15 obras, apenas R$ 2 milhões foram destinados à execução dos serviços. Segundo ele, os outros R$ 4 milhões ficaram com o intermediário que organizava as contratações e controlava a movimentação bancária.



Somente em 2025, uma das empresas recebeu aproximadamente R$ 19,8 milhões em recursos públicos, conforme revelou a análise dos processos de contratação e das informações financeiras. Também foram identificados R$ 8,93 milhões em saques em espécie.



As investigações continuam para identificar os beneficiários dos possíveis desvios e reunir provas sobre a atuação dos integrantes do esquema.

Por meio de nota, a Seeduc informou que vem promovendo a revisão dos contratos e dos procedimentos relacionados às obras de manutenção e reparo na rede estadual desde o início da atual gestão.

"Auditorias realizadas pelo Governo do Estado identificaram documentação e informações que foram encaminhadas aos órgãos competentes e serviram de base para as investigações que resultaram na operação desta quinta-feira, tanto na esfera de improbidade administrativa, junto ao Ministério Público, quanto na esfera criminal, junto à Polícia Civil. A Secretaria segue colaborando com as investigações e assegurando o acesso às informações necessárias.



Entre as medidas implementadas pela Secretaria para evitar novas irregularidades está a definição de um limite de até R$ 130 mil para contratações destinadas a serviços de manutenção e pequenos reparos, em conformidade com a legislação vigente. Intervenções que ultrapassem esse valor passaram a ser classificadas como obras de maior porte e são executadas pela Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (Emop-RJ). As medidas reforçam os mecanismos de controle e fiscalização e buscam assegurar a correta aplicação dos recursos públicos", diz a nota.

O DIA tenta contato com a defesa dos citados na matéria. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.