O BRT é um dos modais que não cobrarão passagem no domingo, 4 de outubro, primeiro turno das eleições; medida foi publicada em diários oficiais - Arquivo / Reginaldo Pimenta

O BRT é um dos modais que não cobrarão passagem no domingo, 4 de outubro, primeiro turno das eleições; medida foi publicada em diários oficiais Arquivo / Reginaldo Pimenta

Publicado 01/10/2026 10:19





O Governo do Estado publicou o decreto que determina a gratuidade nesta quarta-feira (30). Já a medida da Prefeitura do Rio foi estabelecida no dia 17 de agosto. A decisão vale para o primeiro turno, que acontece no próximo domingo (4), e para um eventual segundo turno, em 25 de outubro. Os transportes municipais e estaduais serão gratuitos nos dias de votação das Eleições 2026 . A medida vale das 6h às 20h e inclui ônibus intermunicipais e municipais, trens, metrô, barcas, BRT, VLT, cabritinho e vans.O Governo do Estado publicou o decreto que determina a gratuidade nesta quarta-feira (30). Já a medida da Prefeitura do Rio foi estabelecida no dia 17 de agosto. A decisão vale para o primeiro turno, que acontece no próximo domingo (4), e para um eventual segundo turno, em 25 de outubro.

No transporte rodoviário intermunicipal, serão contemplados os serviços realizados por ônibus do tipo urbano. A medida não se aplica às linhas operadas por ônibus rodoviários ou executivos nos casos em que não houver serviço intermunicipal disponível com veículos do tipo urbano.



O decreto do Governo do Rio ressalta também que a gratuidade não altera a programação dos serviços de transporte. As concessionárias, permissionárias e demais prestadoras deverão manter, durante o período de gratuidade, frotas, horários e itinerários em funcionamento regular, para atender à demanda de passageiros que utilizarão o transporte público para se deslocar até as zonas eleitorais.

Informações sobre itinerários e sobre o transporte gratuito nos demais municípios estão disponíveis no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), no Portal das Eleições 2026

TRE-RJ

A gratuidade do transporte público urbano é regulamentada pela Resolução TSE 23.759/2026, que estabelece as regras para o deslocamento de eleitoras e eleitores no dia da votação. A medida busca garantir o acesso às zonas eleitorais independentemente da condição econômica ou localização dos eleitores.

O TRE-RJ destaca que continua proibida a oferta de transporte de eleitores por candidatos, partidos políticos ou federações partidárias.

Eleição



O transporte gratuito no dia da votação foi disponibilizado pela primeira vez nas Eleições 2024, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), em 2023. Segundo dados doTribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ),12.857.000 eleitores e eleitoras fluminenses poderão comparecer às urnas no dia 4 de outubro, data do primeiro turno.

Do total de eleitoras(es) fluminenses aptos nas Eleições 2026, 81,06% (10.421.768) possuem dados biométricos registrados na Justiça Eleitoral e poderão votar utilizando a sua biometria. Em 2022, o eleitorado biometrizado era de 7.265.152, o que correspondia a 56,64% do eleitorado.



Em todo o país, são 158.745.463 brasileiras e brasileiros aptos a votar. O estado do Rio de Janeiro representa 8,10% do eleitorado nacional e é o terceiro maior colégio eleitoral do país. São Paulo possui o maior eleitorado do Brasil, com 34.104.226 (21,48%), seguido de Minas Gerais, que fica na segunda posição com 16.377.659 (10,32%).