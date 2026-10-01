O caso está sendo investigado na Delegacia de Homicídios (DHNSG) - Lucas Alvarenga/Reprodução Internet

O caso está sendo investigado na Delegacia de Homicídios (DHNSG) Lucas Alvarenga/Reprodução Internet

Publicado 01/10/2026 15:41





Segundo testemunhas, dois homens encapuzados chamaram a vítima para fora de casa e efetuaram vários tiros. Após o ataque, familiares teriam enfrentado os suspeitos, que conseguiram fugir. Amarildo morreu no local.



De acordo com o 12º BPM (Niterói), os agentes foram acionados para verificar a ocorrência e encontraram a vítima já sem vida. A área foi isolada até a chegada da equipe da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), responsável pela perícia.



Ainda conforme a corporação, Amarildo possuía uma anotação criminal por posse irregular de arma de fogo de uso permitido.



O Corpo de Bombeiros de Niterói também esteve na rua, por volta de 1h50, para o recolhimento do cadáver. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói.



A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) assumiu a investigação. De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar o responsável. A Polícia Civil investiga o assassinato de Amarildo Bonfim, de 64 anos, morto a tiros na quinta-feira (1º), na Rua Vinte e Um, no bairro Recanto de Itaipuaçu, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Familiares entraram em luta corporal com os suspeitos após os disparos.Segundo testemunhas, dois homens encapuzados chamaram a vítima para fora de casa e efetuaram vários tiros. Após o ataque, familiares teriam enfrentado os suspeitos, que conseguiram fugir. Amarildo morreu no local.De acordo com o 12º BPM (Niterói), os agentes foram acionados para verificar a ocorrência e encontraram a vítima já sem vida. A área foi isolada até a chegada da equipe da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), responsável pela perícia.Ainda conforme a corporação, Amarildo possuía uma anotação criminal por posse irregular de arma de fogo de uso permitido.O Corpo de Bombeiros de Niterói também esteve na rua, por volta de 1h50, para o recolhimento do cadáver. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói.A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) assumiu a investigação. De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar o responsável.

Funcionário da Prefeitura de São João de Meriti



Um homem foi executado a tiros , no fim da tarde desta quarta-feira (30), dentro de um carro, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Márcio Barros Freitas era funcionário da prefeitura da cidade. O ataque deixou uma segunda pessoa ferida.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 21º BPM (São João de Meriti) receberam informações sobre disparos de arma de fogo no bairro Vilar dos Teles. Chegando ao local, os policiais encontraram Márcio já sem vida, no interior de um veículo.

A vítima trabalhava na Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Imagens que circulam nas redes sociais mostram o automóvel onde o homem estava com mais de 20 marcas de tiros.



Uma segunda pessoa também foi baleada no ataque. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro a Gilson Tranquilino da Costa, de 35 anos, e o encaminhou ao Hospital Municipal de São João de Meriti.

Em nota, a prefeitura lamentou a morte do servidor e informou que a família não acionou o auxílio funeral. O órgão ainda contou que o segundo ferido recebeu alta por volta das 6h desta quinta-feira (1º).

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral