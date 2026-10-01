Carro ficou com mais de 20 marcas de tiros - Reprodução / Redes Sociais

Carro ficou com mais de 20 marcas de tirosReprodução / Redes Sociais

Publicado 01/10/2026 08:22

Um homem foi executado a tiros, no fim da tarde desta quarta-feira (30), dentro de um carro, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense . Márcio Barros Freitas era funcionário da prefeitura da cidade. O ataque deixou uma segunda pessoa ferida.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 21º BPM (São João de Meriti) receberam informações sobre disparos de arma de fogo no bairro Vilar dos Teles. Chegando ao local, os policiais encontraram Márcio já sem vida, no interior de um veículo.

A vítima trabalhava na Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Imagens que circulam nas redes sociais mostram o automóvel onde o homem estava com mais de 20 marcas de tiros.

Uma segunda pessoa também foi baleada no ataque. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro a Gilson Tranquilino da Costa, de 35 anos, e o encaminhou ao Hospital Municipal de São João de Meriti.

Em nota, a prefeitura lamentou a morte do servidor e informou que a família não acionou o auxílio funeral. O órgão ainda contou que o segundo ferido recebeu alta por volta das 6h desta quinta-feira (1º).

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, os agentes realizam diligências para apurar a autoria e as circunstâncias do crime.

Assassinatos recentes

Na última terça-feira (29), um homem foi assassinado na Rua Francisco de Paula , na Barra Olímpica, Zona Sudoeste do Rio. Luciano de Melo Freire, de 34 anos, estava na frente de um lava a jato.

O crime aconteceu próximo a um acesso à comunidade Asa Branca, em Curicica. Vídeos que circulam nas redes sociais registraram uma sequência de tiros e pessoas correndo durante o episódio. As imagens não esclarecem as circunstâncias do assassinato. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) apura o caso.

Também na terça-feira (29), o motorista de aplicativo Gabriel Dias Fernandes foi encontrado morto na Rua Amatari, em Jardim Aljezur, Japeri, na Baixada Fluminense. Segundo a família, ele estava desaparecido desde que saiu para trabalhar e não deu mais notícias.

Familiares revelaram ainda que acharam o carro de Gabriel batido no Morro do Coco, em Queimados, também na Baixada, momentos antes do corpo ser localizado.



"O Gabriel havia saído durante a noite para rodar no aplicativo e estava desaparecido (...) Neste momento de dor, pedimos respeito e compreensão para que a família possa enfrentar esse momento tão difícil. Gabriel sempre será lembrado com muito amor por todos que o conheceram", diz um trecho da nota compartilhada pela família.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso.