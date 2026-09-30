A vítima pulou sobre o capô do carro mas caiu quando o veículo acelerou - Reprodução

A vítima pulou sobre o capô do carro mas caiu quando o veículo acelerouReprodução

Publicado 30/09/2026 21:53

O turista mexicano Carlos Hernandez Ortiz morreu após ser roubado e tentar impedir a fuga dos homens que o atacaram na região da Pedra do Sal, no Centro, na madrugada de terça-feira (29) . Um dos suspeitos do crime, identificado como Guilherme do Nascimento Pinto, foi preso.

Segundo a Polícia Civil, através de imagens de uma câmera de segurança da Polícia Federal, viu se que a vítima pulou sobre o capô do carro utilizado pelo grupo, mas caiu quando o veículo acelerou e bateu a cabeça no chão. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) como latrocínio, roubo seguido de morte. Outros dois suspeitos continuam sendo procurados.



De acordo com as investigações, o motorista do veículo, identificado como Guilherme do Nascimento Pinto, levou dois comparsas até a região da Praça Mauá por volta das 2h. Os suspeitos desembarcaram do carro e passaram a abordar pessoas que circulavam pelo local.



Segundo a Polícia Civil, o grupo utilizava uma estratégia para se aproximar das vítimas, simulando uma abordagem amistosa, abraçando os alvos e dançando antes de roubar celulares e outros pertences.



Após o roubo, o mexicano tentou recuperar os bens e pulou sobre o capô do veículo utilizado na fuga. Em depoimento, Guilherme afirmou que um dos comparsas ordenou que ele acelerasse o carro. O motorista disse ter obedecido à ordem, fazendo com que a vítima fosse arremessada ao solo.



Carlos chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, mas não resistiu aos ferimentos.



Pouco tempo depois, por volta das 5h, agentes da Polícia Federal localizaram os três suspeitos. O motorista foi detido sem resistência, enquanto os outros dois conseguiram fugir a pé.



Conduzido à Delegacia de Homicídios da Capital, Guilherme confessou participação no crime e relatou que já havia atuado em outras ações semelhantes.



Segundo o interrogatório, ele afirmou ter participado de pelo menos cinco ou seis roubos do mesmo tipo e que recebia cerca de R$ 500 por cada investida criminosa. O suspeito também declarou que o grupo chegava a roubar entre oito e nove celulares por dia.



A Polícia Civil solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. As buscas pelos outros dois envolvidos continuam.



A reportagem de O DIA tenta contato com a defesa de Guilherme do Nascimento Pinto. O espaço segue aberto para manifestações.