O Detran RJ abriu, nesta quarta-feira (30), o período de agendamento da primeira prova prática de direção veicular para candidatos que realizam o processo de habilitação com instrutores autônomos. Nesta etapa inicial, a medida contempla apenas candidatos do município do Rio de Janeiro.
O prazo para solicitação vai até sexta-feira (2). Para efetuar o agendamento, os instrutores autônomos cadastrados junto ao Detran devem encaminhar os dados dos candidatos para o e-mail agendamento.autonomo@detran.rj.gov.br. Após o envio das informações, o órgão dará sequência aos procedimentos necessários para a marcação do exame.
A relação dos instrutores autônomos habilitados para atuar nessa modalidade está disponível para consulta no portal oficial do Detran RJ, na seção destinada aos serviços de habilitação.
O departamento também informou que os candidatos poderão realizar as aulas e a prova prática utilizando veículos com transmissão automática. A possibilidade segue as diretrizes da Resolução nº 1.020/2025, que atualizou as normas para formação de condutores no país.
A iniciativa faz parte da implantação do modelo que permite a atuação de instrutores autônomos no processo de formação de novos motoristas, ampliando as opções para candidatos à Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
A prova prática de direção do Detran (Exame de Direção Veicular) é a última etapa do processo para obter ou mudar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Nela, o candidato conduz um veículo sob a avaliação de um examinador oficial para comprovar que sabe dirigir com segurança e domina as regras de trânsito.
Resolução nº 1.020/2025
A possibilidade de realizar aulas e exames em veículos com câmbio automático foi regulamentada pela Resolução nº 1.020/2025, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A norma modernizou as regras do processo de habilitação ao permitir que candidatos utilizem veículos automáticos durante a formação e na prova prática de direção. A resolução também estabelece que a CNH obtida nessa modalidade não terá restrição para condução de veículos com câmbio manual, garantindo ao condutor autorização para dirigir ambos os tipos de transmissão. A medida busca adequar o processo de formação à crescente presença de veículos automáticos no mercado brasileiro.
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