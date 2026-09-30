Agendamento começa no Rio de Janeiro e permite exame prático com veículos de câmbio automático - Reprodução

Agendamento começa no Rio de Janeiro e permite exame prático com veículos de câmbio automático Reprodução

Publicado 30/09/2026 18:41

Detran RJ abriu, nesta quarta-feira (30), o período de agendamento da primeira prova prática de direção veicular para candidatos que realizam o processo de habilitação com instrutores autônomos. Nesta etapa inicial, a medida contempla apenas candidatos do município do Rio de Janeiro.





O prazo para solicitação vai até sexta-feira (2). Para efetuar o agendamento, os instrutores autônomos cadastrados junto ao Detran devem encaminhar os dados dos candidatos para o e-mail



A relação dos instrutores autônomos habilitados para atuar nessa modalidade está disponível para consulta no portal oficial do Detran RJ, na seção destinada aos serviços de habilitação.



O departamento também informou que os candidatos poderão realizar as aulas e a prova prática utilizando veículos com transmissão automática. A possibilidade segue as diretrizes da Resolução nº 1.020/2025, que atualizou as normas para formação de condutores no país.



A iniciativa faz parte da implantação do modelo que permite a atuação de instrutores autônomos no processo de formação de novos motoristas, ampliando as opções para candidatos à Carteira Nacional de Habilitação (CNH). LEIA MAIS: 'A família está devastada', diz genro de passageiro morto em BRT O prazo para solicitação vai até sexta-feira (2). Para efetuar o agendamento, os instrutores autônomos cadastrados junto ao Detran devem encaminhar os dados dos candidatos para o e-mail agendamento.autonomo@detran.rj.gov.br . Após o envio das informações, o órgão dará sequência aos procedimentos necessários para a marcação do exame.A relação dos instrutores autônomos habilitados para atuar nessa modalidade está disponível para consulta no portal oficial do Detran RJ, na seção destinada aos serviços de habilitação.O departamento também informou que os candidatos poderão realizar as aulas e a prova prática utilizando veículos com transmissão automática. A possibilidade segue as diretrizes da Resolução nº 1.020/2025, que atualizou as normas para formação de condutores no país.A iniciativa faz parte da implantação do modelo que permite a atuação de instrutores autônomos no processo de formação de novos motoristas, ampliando as opções para candidatos à Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A prova prática de direção do Detran (Exame de Direção Veicular) é a última etapa do processo para obter ou mudar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Nela, o candidato conduz um veículo sob a avaliação de um examinador oficial para comprovar que sabe dirigir com segurança e domina as regras de trânsito.

Resolução nº 1.020/2025

A possibilidade de realizar aulas e exames em veículos com câmbio automático foi regulamentada pela Resolução nº 1.020/2025, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A norma modernizou as regras do processo de habilitação ao permitir que candidatos utilizem veículos automáticos durante a formação e na prova prática de direção. A resolução também estabelece que a CNH obtida nessa modalidade não terá restrição para condução de veículos com câmbio manual, garantindo ao condutor autorização para dirigir ambos os tipos de transmissão. A medida busca adequar o processo de formação à crescente presença de veículos automáticos no mercado brasileiro.