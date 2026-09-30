Sindicalistas acompanham a decisão do TSTDivulgação/Sindicato dos Bancários
Segundo o sindicato, o momento exige “responsabilidade, tranquilidade e sabedoria”, lembrando que movimentos anteriores enfrentaram dificuldades após o descumprimento de decisões judiciais.
“Consideramos que precisamos retomar a negociação para buscar soluções melhores para além de algumas questões da sentença normativa e, para isso, precisaremos manter nossa unidade e trazer a Caixa de volta à mesa”, afirmou a diretoria da entidade.
A manifestação ocorreu após o TST julgar o dissídio coletivo da categoria e determinar o retorno imediato dos empregados às atividades. A decisão, tomada pela Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SDC), considerou a greve não abusiva e fixou reajuste salarial correspondente a 100% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) mais 0,6%.
Os ministros também decidiram que os dias parados não serão descontados dos trabalhadores, mas compensados em até 180 dias.
Além dos salários, o reajuste será aplicado a benefícios como auxílio-refeição, auxílio-alimentação, auxílio-cesta alimentação, auxílio-creche, auxílio-babá e indenização por assalto ou sinistro. A sentença normativa terá validade de dois anos, com vigência até agosto de 2028.
Outro ponto importante da decisão foi a manutenção das regras atuais do Saúde Caixa. O tribunal rejeitou, neste momento, mudanças defendidas pela direção do banco e manteve as condições previstas no acordo coletivo anterior, incluindo o modelo de custeio do plano de saúde.
Na avaliação do sindicato, a greve representou uma das maiores mobilizações recentes dos empregados da instituição financeira. A entidade destacou que o movimento reuniu trabalhadores de diferentes áreas da Caixa e reforçou a importância da unidade da categoria para futuras negociações.
“Que aproveitemos o retorno ao atendimento à população e que reconstruamos o apoio da sociedade em nosso favor nessa luta, que precisa continuar para conquistar novos avanços”, acrescentou o sindicato.
A paralisação teve início em 10 de setembro após o fracasso das negociações salariais entre a Caixa e as entidades representativas dos trabalhadores. O impasse levou o banco a recorrer ao TST, que passou a mediar o conflito e definiu os termos para encerrar o movimento.
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