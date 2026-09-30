Publicidade
Fotos! Debate reúne principais candidatos ao Governo do Rio
Encontro promovido pela TV Globo levantou pautas como segurança pública, transporte, saneamento básico e educação
Rio - Debate promovido pela TV Globo reuniu os principais candidatos ao governo do Estado do Rio de Janeiro na noite desta terça-feira (29). O encontrou contou com a presença de Eduardo Paes (PSD), Anthony Garotinho (Republicanos), William Siri (PSOL), Douglas Ruas (PL) e André Marinho (Novo). Além de ataques diretos e cobranças por promessas não cumpridas, as discussões se concentraram em assuntos relacionados a segurança pública e corrupção.
Outros temas abordados pelos integrantes foram transporte, educação, saneamento e geração de empregos. Em embate entre Ruas e Paes, o candidato do PL citou os longos deslocamentos enfrentados pela população de São Gonçalo e cobrou promessas feitas pelo adversário.
"Você prometeu a Linha 3 e prometeu o VLT para Botafogo. Depois diz que não é prioridade", afirmou Ruas. Paes respondeu destacando investimentos realizados na capital durante seus mandatos como prefeito. "Se tem uma área em que fizemos investimentos foi no transporte público. A prioridade era recuperar o BRT, fazer o Terminal Gentileza e o Terminal Margaridas", disse.
Na sequência, Ruas acusou o adversário de apresentar promessas durante campanhas e abandoná-las após as eleições. Paes rebateu associando o candidato do PL ao governo Cláudio Castro. "Você era secretário do Castro. Nem um corredor de ônibus vocês entregaram", afirmou.
No encerramento do debate, os candidatos utilizaram as considerações finais para reforçar suas principais mensagens de campanha e fazer um último apelo ao eleitorado.
O debate também ocorreu em meio a decisões judiciais envolvendo dois dos participantes. André Marinho teve a presença assegurada por liminar concedida pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Nunes Marques, que reconheceu o direito do Novo de participar dos debates ao considerar a composição atual da bancada da legenda na Câmara dos Deputados.
Já Anthony Garotinho participou do encontro horas depois de o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) manter o indeferimento de seu registro de candidatura. A defesa do ex-governador informou que recorrerá ao TSE e sustenta que a candidatura permanece sub judice enquanto houver recursos pendentes de julgamento.
Rio de Janeiro
Jovem de 21 anos morre baleada na cabeça em tentativa de assalto
Rafanny Cruz Diniz voltava da praia com o namorado quando o carro em que eles estavam foi abordado por dois criminosos, em Duque de Caxias
Rio de Janeiro
Fotos! Debate reúne principais candidatos ao Governo do Rio
Encontro promovido pela TV Globo levantou pautas como segurança pública, transporte, saneamento básico e educação
Rio de Janeiro
PF realiza operação para localizar pintura peruana no Rio
Mandado de busca e apreensão é cumprido no Alto da Boa Vista, na Zona Norte do Rio; pintura do século XVII é reconhecida como patrimônio cultural
Rio de Janeiro
Motorista de aplicativo que estava desaparecido é encontrado morto
Segundo familiares, Gabriel Dias saiu para trabalhar e não voltou para casa; carro dele foi encontrado no Morro do Coco, em Queimados
Rio de Janeiro
Homem morre após ser baleado dentro de ônibus do BRT na Zona Sudoeste
Passageiro estava nas proximidades da comunidade Dois Irmãos, em Curicica, onde ocorreu um tiroteio entre policiais e criminosos
Rio de Janeiro
PM faz operação no Complexo do Chapadão para combater roubos de veículos
Ação também busca remover obstáculos instalados por criminosos para restringir a circulação de moradores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.