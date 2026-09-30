Fotos! Debate reúne principais candidatos ao Governo do Rio

Rio - Debate promovido pela TV Globo reuniu os principais candidatos ao governo do Estado do Rio de Janeiro na noite desta terça-feira (29). O encontrou contou com a presença de Eduardo Paes (PSD), Anthony Garotinho (Republicanos), William Siri (PSOL), Douglas Ruas (PL) e André Marinho (Novo). Além de ataques diretos e cobranças por promessas não cumpridas, as discussões se concentraram em assuntos relacionados a segurança pública e corrupção.

Outros temas abordados pelos integrantes foram transporte, educação, saneamento e geração de empregos. Em embate entre Ruas e Paes, o candidato do PL citou os longos deslocamentos enfrentados pela população de São Gonçalo e cobrou promessas feitas pelo adversário.

"Você prometeu a Linha 3 e prometeu o VLT para Botafogo. Depois diz que não é prioridade", afirmou Ruas. Paes respondeu destacando investimentos realizados na capital durante seus mandatos como prefeito. "Se tem uma área em que fizemos investimentos foi no transporte público. A prioridade era recuperar o BRT, fazer o Terminal Gentileza e o Terminal Margaridas", disse.

Na sequência, Ruas acusou o adversário de apresentar promessas durante campanhas e abandoná-las após as eleições. Paes rebateu associando o candidato do PL ao governo Cláudio Castro. "Você era secretário do Castro. Nem um corredor de ônibus vocês entregaram", afirmou.

No encerramento do debate, os candidatos utilizaram as considerações finais para reforçar suas principais mensagens de campanha e fazer um último apelo ao eleitorado.

O debate também ocorreu em meio a decisões judiciais envolvendo dois dos participantes. André Marinho teve a presença assegurada por liminar concedida pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Nunes Marques, que reconheceu o direito do Novo de participar dos debates ao considerar a composição atual da bancada da legenda na Câmara dos Deputados.

Já Anthony Garotinho participou do encontro horas depois de o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) manter o indeferimento de seu registro de candidatura. A defesa do ex-governador informou que recorrerá ao TSE e sustenta que a candidatura permanece sub judice enquanto houver recursos pendentes de julgamento.

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