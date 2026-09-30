Bandidos abordaram o veículo de Rafanny Diniz na Rio-Teresópolis - Arquivo pessoal

Bandidos abordaram o veículo de Rafanny Diniz na Rio-TeresópolisArquivo pessoal

Publicado 30/09/2026 10:28

Uma mulher morreu após ser baleada durante uma tentativa de assalto em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta terça-feira (29). A vítima, identificada como Rafanny Cruz Diniz, de 21 anos, voltava da praia com o namorado quando o carro em que eles estavam foi abordado pelos criminosos na Rodovia Rio-Teresópolis (BR-116), na altura de Parada Morabi.

Ao DIA, Edson Diniz, primo de Rafanny, conta que a jovem era apaixonada por praia e voltava para casa no momento em que o casal foi surpreendido. O namorado dela era quem dirigia o veículo.

“Naquela região, próxima à praça de Parada Morabi, tem um radar e ele reduziu a velocidade. Quando ele reduziu a velocidade, vieram dois caras numa moto, uma Twister vermelha, eles estavam de casaco e capacete. Anunciaram o assalto e infelizmente deram um tiro. Esse único tiro entrou pela janela de trás e acertou a cabeça dela. O namorado dela se assustou, porque vieram pelo lado do carona. O tiro saiu pelo lado do motorista”, relata.

Rafanny chegou a ser socorrida pelo namorado e levada para o Hospital Municipal de Imbariê, também em Duque de Caxias, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo Edson, há poucos dias ele estava ao lado da prima comemorando o aniversário dele. Ele descreve a jovem como “uma menina feliz”.

“Ela tinha 21 anos! Uma menina feliz, que adorava ir à praia! Mas infelizmente no nosso Estado do Rio de Janeiro não temos o direito de ir e vir. Nem passando por uma rodovia federal temos segurança. Essa região do terceiro distrito de Caxias está esquecida! Todo dia temos relatos de assaltos, principalmente à noite e madrugada. Infelizmente mais uma para a estatística. Que a justiça seja feita”, diz.

A despedida de Rafanny acontecerá no Cemitério Nossa Senhora de Fátima, conhecido como Cemitério da Taquara, em Duque de Caxias, nesta quarta-feira (30). O velório está marcado para as 14h, enquanto o sepultamento para as 15h.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que agentes do 15° BPM (Duque de Caxias) foram acionados para checar a entrada de uma mulher, vítima de disparos de arma de fogo, no Hospital Municipal de Imbariê.

Os policiais confirmaram o ocorrido e que a vítima não havia resistido aos ferimentos. A equipe, então, fez contato com a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que assumiu a investigação do caso. A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.