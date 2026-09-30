Tiro destruiu a janela do ônibus do BRT e atingiu a vítima, que não resistiu - Reprodução / TV Globo

Tiro destruiu a janela do ônibus do BRT e atingiu a vítima, que não resistiu Reprodução / TV Globo

Publicado 30/09/2026 08:22

Rio - Um homem identificado como Flavio de Abreu Lira morreu após ser atingido por uma bala perdida dentro de um ônibus do BRT, na manhã desta quarta-feira (30), durante um tiroteio entre policiais militares e criminosos na comunidade Dois Irmãos, em Curicica, na Zona Sudoeste do Rio . A ocorrência mobilizou equipes da corporação, que foram encaminhadas ao local assim que tomaram conhecimento do caso.





A operação é realizada pela Secretaria de Estado de Polícia Militar e coordenada pelo 18º BPM (Jacarepaguá). A ação teve início nas primeiras horas da manhã e tem como principal objetivo combater a atuação de criminosos envolvidos em disputas territoriais na região.



Segundo a PM, os agentes também realizavam buscas por integrantes de um grupo criminoso que teriam participado de um ataque a tiros ocorrido na tarde de terça-feira (29), em um dos acessos à localidade Asa Branca. O ataque deixou um homem morto.



Durante a operação desta quarta, os policiais apreenderam três fuzis e prenderam um homem apontado como integrante do grupo criminoso que atua na região. A corporação não informou, até o momento, a identidade do suspeito.



Após a detenção, os agentes foram informados de que um passageiro havia sido atingido por um disparo de arma de fogo dentro de um dos ônibus do sistema BRT. Uma equipe foi imediatamente deslocada para atender à ocorrência.



A Polícia Militar ainda não informou de onde partiu o tiro que atingiu o passageiro. A dinâmica do caso e a eventual relação entre o disparo e a operação também não foram confirmadas pela corporação. As equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) permanecem atuando na comunidade Dois Irmãos. LEIA MAIS: PM faz operação no Complexo do Chapadão para combater roubos de veículos A operação é realizada pela Secretaria de Estado de Polícia Militar e coordenada pelo 18º BPM (Jacarepaguá). A ação teve início nas primeiras horas da manhã e tem como principal objetivo combater a atuação de criminosos envolvidos em disputas territoriais na região.Segundo a PM, os agentes também realizavam buscas por integrantes de um grupo criminoso que teriam participado de um ataque a tiros ocorrido na tarde de terça-feira (29), em um dos acessos à localidade Asa Branca. O ataque deixou um homem morto.Durante a operação desta quarta, os policiais apreenderam três fuzis e prenderam um homem apontado como integrante do grupo criminoso que atua na região. A corporação não informou, até o momento, a identidade do suspeito.Após a detenção, os agentes foram informados de que um passageiro havia sido atingido por um disparo de arma de fogo dentro de um dos ônibus do sistema BRT. Uma equipe foi imediatamente deslocada para atender à ocorrência.A Polícia Militar ainda não informou de onde partiu o tiro que atingiu o passageiro. A dinâmica do caso e a eventual relação entre o disparo e a operação também não foram confirmadas pela corporação. As equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) permanecem atuando na comunidade Dois Irmãos.

Em nota, a Mobi-Rio, empresa pública que administra o sistema BRT, lamentou a morte do passageiro e informou que a estação Asa Branca, no sentido Recreio, ficou temporariamente fechada para a realização da perícia por parte da Polícia Civil. Por volta das 9h, a calha foi desocupada, mas o trânsito continuava lento na Avenida Salvador Allende deste a altura da estação Boiúna.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Em nota, a corporação informou que, inicialmente, os indícios apontam que os disparos foram realizados em rajadas, o que não corresponde a um padrão das forças de segurança. O projétil foi encontrado e será examinado para ajudar na identificação do responsável pelo tiro. O corpo de Flávio está no Instituto Médico Legal (IML) do Centro.