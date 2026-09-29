Muitos tiros foram disparados e moradores ficaram em pânico - Divulgação/Redes Sociais

Muitos tiros foram disparados e moradores ficaram em pânicoDivulgação/Redes Sociais

Publicado 29/09/2026 15:18





Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados por volta das 13h35 para uma ocorrência de disparos de arma de fogo em via pública. Ao chegarem ao endereço, em frente a um lava a jato, encontraram o homem caído no chão. A autoria do crime ainda é desconhecida.



Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma sequência de disparos e pessoas correndo durante a ocorrência. As imagens, no entanto, não permitem esclarecer a dinâmica da execução. Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (29), na Rua Francisco de Paula, na Barra Olímpica, próximo ao acesso à Comunidade Asa Branca, em Curicica, na Zona Sudoeste do Rio. A vítima, de aproximadamente 30 anos, foi encontrada já sem vida com um ferimento provocado por disparo de arma de fogo na região da cabeça.Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados por volta das 13h35 para uma ocorrência de disparos de arma de fogo em via pública. Ao chegarem ao endereço, em frente a um lava a jato, encontraram o homem caído no chão. A autoria do crime ainda é desconhecida.Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma sequência de disparos e pessoas correndo durante a ocorrência. As imagens, no entanto, não permitem esclarecer a dinâmica da execução.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e irá investigar o caso.

Irmãos foram mortos durante ataque na última sexta



Polícia Civil investiga as mortes dos irmãos Douglas Nogueira, 26 anos, e C. N., 17, baleados durante um tiroteio em Curicica, na tarde da última sexta-feira (25). O sepultamento dos dois ocorreu nesta segunda-feira (28), no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, na Zona Portuária do Rio.

Na ocasião, uma criança de 12 anos teve a mochila atingida por um disparo quando voltava da escola. O projétil atravessou o material escolar e atingiu livros e cadernos. O menino chegou a ser levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas já recebeu alta e está em casa, segundo familiares.



Um terceiro homem, identificado como George de Lima Passos, de 60 anos, também foi baleado durante o ataque. Segundo a direção do Hospital Municipal Lourenço Jorge, ele permanecia internado com estado de saúde estável nesta segunda-feira (28).



Os irmãos foram sepultados nesta segunda-feira (28), no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, na Zona Portuária do Rio. A investigação da DHC busca esclarecer as circunstâncias e identificar os responsáveis pelas mortes.



Homem é morto a tiros ao lado de escola na Colônia



Outro homem também foi assassinado a tiros, na tarde desta segunda-feira (28), na Colônia, região Sudoeste. Segundo relatos, a vítima estaria vendendo salgados ao lado da Escola Municipal Juliano Moreira quando um grupo de criminosos armados chegou em um carro e efetuou diversos disparos na sua direção.

O crime ocorreu na Avenida Adalto Botelho. A Polícia Militar informou que agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) encontraram o homem já sem vida no local. A equipe isolou a área e a preservou para trabalho da perícia. O policiamento foi reforçado.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral