Policiais civis são homenageados na Cidade da PolíciaDivulgação / Carlos Magno

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Aretha Dossares
O governo do Rio de Janeiro atualizou as regras para a promoção de policiais civis. O decreto foi assinado nesta terça-feira (29) pelo governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, durante uma cerimônia em homenagem ao Dia do Policial Civil, na Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio.

A nova regulamentação estabelece critérios e procedimentos para a evolução funcional dos integrantes da corporação. Segundo o governo estadual, a medida busca tornar o processo de promoção mais técnico, transparente e uniforme.

O decreto não modifica a Lei Orgânica da Polícia Civil, mas atualiza a aplicação das normas relacionadas às promoções. Com a publicação da regulamentação, o governo afirma que não há atualmente promoções pendentes de regulamentação.
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Policiais civis são homenageados na Cidade da Polícia - Divulgação / Carlos Magno
Ricardo Couto assina novas regras para promoção de policiais civis - Divulgação / Carlos Magno

Durante a solenidade, Ricardo Couto destacou a importância da atividade policial e afirmou que as novas regras contribuem para a organização da carreira.

"O decreto estabelece critérios e procedimentos atualizados para a evolução funcional dos policiais civis, com o objetivo de tornar o processo mais técnico, transparente e uniforme. Nessa data simbólica as medalhas entregues representam quatro pilares de suma importância: honra, fidelidade, devotamento e coragem. Celebramos o Dia do Policial Civil em reconhecimento a essa profissão fundamental na sociedade", afirmou o governador em exercício.

Mais de 160 agentes homenageados

A cerimônia também marcou a entrega de medalhas a mais de 160 policiais civis, além de três homenagens póstumas. As honrarias foram divididas nas categorias Honra, Fidelidade, Coragem e Devotamento.

A Medalha Honra é concedida a agentes que se destacaram pelo compromisso com os princípios éticos da corporação e pela atuação institucional. Já a Medalha Fidelidade reconhece policiais que prestaram serviços considerados relevantes à comunidade.

A Medalha Coragem é destinada a agentes feridos em combate que demonstraram dedicação e bravura em situações de risco. A homenagem também representa valores como resiliência e compromisso com a proteção da sociedade.

A Medalha Devotamento, por sua vez, foi entregue aos familiares de policiais que morreram em combate. A honraria reconhece o trabalho e o comprometimento dos agentes que perderam a vida durante o exercício da profissão.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral