Policiais civis são homenageados na Cidade da Polícia - Divulgação / Carlos Magno

Policiais civis são homenageados na Cidade da PolíciaDivulgação / Carlos Magno

Publicado 29/09/2026 19:50 | Atualizado 29/09/2026 19:53





A nova regulamentação estabelece critérios e procedimentos para a evolução funcional dos integrantes da corporação. Segundo o governo estadual, a medida busca tornar o processo de promoção mais técnico, transparente e uniforme.



O decreto não modifica a Lei Orgânica da Polícia Civil, mas atualiza a aplicação das normas relacionadas às promoções. Com a publicação da regulamentação, o governo afirma que não há atualmente promoções pendentes de regulamentação. O governo do Rio de Janeiro atualizou as regras para a promoção de policiais civis. O decreto foi assinado nesta terça-feira (29) pelo governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, durante uma cerimônia em homenagem ao Dia do Policial Civil, na Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio.A nova regulamentação estabelece critérios e procedimentos para a evolução funcional dos integrantes da corporação. Segundo o governo estadual, a medida busca tornar o processo de promoção mais técnico, transparente e uniforme.O decreto não modifica a Lei Orgânica da Polícia Civil, mas atualiza a aplicação das normas relacionadas às promoções. Com a publicação da regulamentação, o governo afirma que não há atualmente promoções pendentes de regulamentação.

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Durante a solenidade, Ricardo Couto destacou a importância da atividade policial e afirmou que as novas regras contribuem para a organização da carreira.



"O decreto estabelece critérios e procedimentos atualizados para a evolução funcional dos policiais civis, com o objetivo de tornar o processo mais técnico, transparente e uniforme. Nessa data simbólica as medalhas entregues representam quatro pilares de suma importância: honra, fidelidade, devotamento e coragem. Celebramos o Dia do Policial Civil em reconhecimento a essa profissão fundamental na sociedade", afirmou o governador em exercício.

Durante a solenidade, Ricardo Couto destacou a importância da atividade policial e afirmou que as novas regras contribuem para a organização da carreira."O decreto estabelece critérios e procedimentos atualizados para a evolução funcional dos policiais civis, com o objetivo de tornar o processo mais técnico, transparente e uniforme. Nessa data simbólica as medalhas entregues representam quatro pilares de suma importância: honra, fidelidade, devotamento e coragem. Celebramos o Dia do Policial Civil em reconhecimento a essa profissão fundamental na sociedade", afirmou o governador em exercício.

Mais de 160 agentes homenageados



A cerimônia também marcou a entrega de medalhas a mais de 160 policiais civis, além de três homenagens póstumas. As honrarias foram divididas nas categorias Honra, Fidelidade, Coragem e Devotamento.



A Medalha Honra é concedida a agentes que se destacaram pelo compromisso com os princípios éticos da corporação e pela atuação institucional. Já a Medalha Fidelidade reconhece policiais que prestaram serviços considerados relevantes à comunidade.



A Medalha Coragem é destinada a agentes feridos em combate que demonstraram dedicação e bravura em situações de risco. A homenagem também representa valores como resiliência e compromisso com a proteção da sociedade.



A Medalha Devotamento, por sua vez, foi entregue aos familiares de policiais que morreram em combate. A honraria reconhece o trabalho e o comprometimento dos agentes que perderam a vida durante o exercício da profissão.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral