O ex-parlamentar TH Joias está preso desde setembro do ano passado - Reginaldo Pimenta

O ex-parlamentar TH Joias está preso desde setembro do ano passadoReginaldo Pimenta

Publicado 29/09/2026 17:07





Além de TH, Luciano Martiniano da Silva, o "Pezão"; Gabriel Dias Oliveira, o "Índio do Lixão"; Luiz Eduardo Cunha Gonçalves, o "Dudu"; e Fernanda Ferreira Castro se tornaram réus. O grupo responde por associação para o tráfico praticada no exercício de função pública e com emprego de arma de fogo.



O recebimento da denúncia, porém, não significa a condenação deles, que ainda poderão apresentar suas defesas conforme o andamento do processo. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) tornou réu o ex-deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos, conhecido como TH Joias , e quatro ex-assessores dele, após receber a denúncia nesta segunda-feira (28). Eles respondem por associação para o tráfico de drogas.Além de TH, Luciano Martiniano da Silva, o "Pezão"; Gabriel Dias Oliveira, o "Índio do Lixão"; Luiz Eduardo Cunha Gonçalves, o "Dudu"; e Fernanda Ferreira Castro se tornaram réus. O grupo responde por associação para o tráfico praticada no exercício de função pública e com emprego de arma de fogo.O recebimento da denúncia, porém, não significa a condenação deles, que ainda poderão apresentar suas defesas conforme o andamento do processo.

As prisões preventivas decretadas contra os envolvidos também foram mantidas. O processo a respeito de Luciano Martiniano precisou ser desmembrado, já que ele permanece foragido.



O relator, desembargador Ricardo Cardozo, também rejeitou o argumento da defesa de que o caso não poderia ser julgado pela Justiça Estadual porque o grupo já havia sido denunciado na Justiça Federal. Segundo ele, embora os dois casos estejam relacionados, tratam de fatos diferentes, investigados em períodos distintos e envolvendo pessoas diferentes.



Segundo a denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), o grupo teria se associado à facção criminosa Comando Vermelho (CV) a partir de outubro de 2023 para atuar no tráfico de drogas.



Utilizando-se de sua função pública, TH Joias nomeou como assessores parlamentares e assistentes Luiz Eduardo e o casal Fernanda Ferreira e Gabriel Dias, sendo este último apontado pelas investigações como tesoureiro da facção.



Ainda segundo a denúncia, o ex-parlamentar teria realizado a intermediação da compra e venda de drogas, armas de fogo e equipamentos antidrones, bem como efetuado pagamentos à facção. Ele também teria ligação com Luciano Martiniano, que está em liberdade e é apontado como a principal liderança da facção que comanda a região de Parada de Lucas, Complexo da Maré e Morro do Alemão.

A reportagem de O DIA não localizou as defesas dos citados no texto. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

Réu por corrupção e tráfico de armas







Na denúncia, o Ministério Público Federal (MPF) apontou a estabilidade de uma organização ligada à facção Comando Vermelho que infiltrou integrantes na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e em secretarias estaduais para atuar no comércio ilegal de armas trazidas a comunidades do Rio de Janeiro a partir do Paraguai. Os crimes atribuídos incluem ainda tráfico de drogas, contrabando de equipamentos antidrone e corrupção de agentes públicos. No início de setembro, TH Joias e outros cinco acusados já haviam virado réus em um processo do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) por envolvimento em um esquema de corrupção, tráfico de drogas e contrabando ligado ao Comando Vermelho.Na denúncia, o Ministério Público Federal (MPF) apontou a estabilidade de uma organização ligada à facção Comando Vermelho que infiltrou integrantes na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e em secretarias estaduais para atuar no comércio ilegal de armas trazidas a comunidades do Rio de Janeiro a partir do Paraguai. Os crimes atribuídos incluem ainda tráfico de drogas, contrabando de equipamentos antidrone e corrupção de agentes públicos.

Prisão

