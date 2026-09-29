O ex-parlamentar TH Joias está preso desde setembro do ano passadoReginaldo Pimenta

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Manuella Viegas
O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) tornou réu o ex-deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos, conhecido como TH Joias, e quatro ex-assessores dele, após receber a denúncia nesta segunda-feira (28). Eles respondem por associação para o tráfico de drogas.

Além de TH, Luciano Martiniano da Silva, o "Pezão"; Gabriel Dias Oliveira, o "Índio do Lixão"; Luiz Eduardo Cunha Gonçalves, o "Dudu"; e Fernanda Ferreira Castro se tornaram réus. O grupo responde por associação para o tráfico praticada no exercício de função pública e com emprego de arma de fogo.

O recebimento da denúncia, porém, não significa a condenação deles, que ainda poderão apresentar suas defesas conforme o andamento do processo. 
As prisões preventivas decretadas contra os envolvidos também foram mantidas. O processo a respeito de Luciano Martiniano precisou ser desmembrado, já que ele permanece foragido.

O relator, desembargador Ricardo Cardozo, também rejeitou o argumento da defesa de que o caso não poderia ser julgado pela Justiça Estadual porque o grupo já havia sido denunciado na Justiça Federal. Segundo ele, embora os dois casos estejam relacionados, tratam de fatos diferentes, investigados em períodos distintos e envolvendo pessoas diferentes.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), o grupo teria se associado à facção criminosa Comando Vermelho (CV) a partir de outubro de 2023 para atuar no tráfico de drogas.

Utilizando-se de sua função pública, TH Joias nomeou como assessores parlamentares e assistentes Luiz Eduardo e o casal Fernanda Ferreira e Gabriel Dias, sendo este último apontado pelas investigações como tesoureiro da facção.

Ainda segundo a denúncia, o ex-parlamentar teria realizado a intermediação da compra e venda de drogas, armas de fogo e equipamentos antidrones, bem como efetuado pagamentos à facção. Ele também teria ligação com Luciano Martiniano, que está em liberdade e é apontado como a principal liderança da facção que comanda a região de Parada de Lucas, Complexo da Maré e Morro do Alemão.
A reportagem de O DIA não localizou as defesas dos citados no texto. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

Réu por corrupção e tráfico de armas

No início de setembro, TH Joias e outros cinco acusados já haviam virado réus em um processo do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) por envolvimento em um esquema de corrupção, tráfico de drogas e contrabando ligado ao Comando Vermelho.

Na denúncia, o Ministério Público Federal (MPF) apontou a estabilidade de uma organização ligada à facção Comando Vermelho que infiltrou integrantes na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e em secretarias estaduais para atuar no comércio ilegal de armas trazidas a comunidades do Rio de Janeiro a partir do Paraguai. Os crimes atribuídos incluem ainda tráfico de drogas, contrabando de equipamentos antidrone e corrupção de agentes públicos.

Prisão

TH Joias foi preso em setembro do ano passado em uma operação conjunta da Polícia Civil, Polícia Federal e do Ministério Público do Rio (MRPJ). A princípio, ele estava detido na Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. O presídio de segurança máxima é conhecido como Bangu 1.

No entanto, após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-parlamentar foi transferido para uma penitenciária federal em Brasília, no Distrito Federal, em dezembro de 2025.