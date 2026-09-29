Homem é levado à delegacia após calote em barraca na praia de Copa - Divulgação Segurança Presente

Homem é levado à delegacia após calote em barraca na praia de CopaDivulgação Segurança Presente

Publicado 29/09/2026 19:10





Segundo o relato de funcionários do estabelecimento, Alex Cardoso Pinto chegou por volta das 8h e permaneceu no local até aproximadamente 14h30. Ao tentar ir embora sem acertar o valor da consumação, ele foi impedido pelos trabalhadores da barraca.



Agentes do Copacabana Presente faziam patrulhamento pela região quando perceberam uma movimentação no estabelecimento e foram verificar o que havia ocorrido. O homem e os demais envolvidos foram encaminhados para a 13ª DP (Ipanema).

Um homem foi conduzido à delegacia, nesta segunda-feira (28), após tentar deixar uma barraca de praia sem pagar a conta, de aproximadamente R$ 400, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. A ocorrência aconteceu no Posto 4, onde ele teria consumido drinks e petiscos ao longo do dia.Segundo o relato de funcionários do estabelecimento, Alex Cardoso Pinto chegou por volta das 8h e permaneceu no local até aproximadamente 14h30. Ao tentar ir embora sem acertar o valor da consumação, ele foi impedido pelos trabalhadores da barraca.Agentes do Copacabana Presente faziam patrulhamento pela região quando perceberam uma movimentação no estabelecimento e foram verificar o que havia ocorrido. O homem e os demais envolvidos foram encaminhados para a 13ª DP (Ipanema).

A equipe apresentou a ocorrência à autoridade policial, que adotou as medidas cabíveis. Após os procedimentos, o homem acabou liberado.



A reportagem de O DIA não localizou a defesa de Alex Cardoso Pinto. O espaço segue aberto para manifestação.

Motorista é preso por furto





De acordo com a Polícia Civil, o Ademir de Souza Gomes Junior foi à delegacia e disse ter sido rendido por um criminoso armado depois de sair de uma unidade da empresa de bebidas em Campo Grande, na Zona Oeste, com destino a Jacarepaguá, na Zona Sudoeste. Um motorista foi preso em flagrante, em Benfica, na Zona Norte do Rio, após mentir sobre o roubo de uma carga de bebidas avaliada em mais de R$ 276 mil. Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP) encontraram divergências no relato dele durante as investigações.De acordo com a Polícia Civil, o Ademir de Souza Gomes Junior foi à delegacia e disse ter sido rendido por um criminoso armado depois de sair de uma unidade da empresa de bebidas em Campo Grande, na Zona Oeste, com destino a Jacarepaguá, na Zona Sudoeste.

Segundo o relato do motorista, o homem teria entrado na cabine, tomado o celular dele e utilizado um equipamento para bloquear o rastreamento do caminhão enquanto a carga era retirada.

Durante as investigações, porém, os agentes encontraram inconsistências na versão apresentada pelo motorista. De acordo com dados do sistema de rastreamento, o local onde a carga furtada, composta por cerca de quatro mil litros de bebidas, teria sido vendida fica na Rua Enora, em Acari, na Zona Norte.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral