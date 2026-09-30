Publicado 30/09/2026 00:00

É impressionante a quantidade de dinheiro que circulava nas bets. A queda de 10% nas transações via Pix nos últimos três dias mostra isso. Se esse dinheiro deixar de ir para apostas e voltar para comércio e serviços, pode movimentar a economia de uma forma muito mais produtiva.

O comércio mundial resistiu a uma pandemia, duas guerras e às tarifas. A lição é simples, porém certeira: as trocas criam mercados, novas oportunidades. Em tempos de tensão, é bem melhor abrir portas para negociar do que fechá-las para proteger interesses de curto prazo.