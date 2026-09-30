X do Nuno
Dinheiro que era movimentado nas bets pode dar uma gás na economia
Debate para governador tem embates sobre segurança, corrupção e transporte
Candidatos trocaram acusações, apresentaram propostas e protagonizaram confrontos diretos no último encontro antes do primeiro turno
Começam as obras de revitalização da Feira de São Cristóvão
Reformas vão promover melhorias na estrutura de todo o espaço, incluindo fachada, banheiros e acessibilidade
Governo atualiza regras para promoção de policiais civis do Rio
Decreto foi assinado pelo governador em exercício durante cerimônia que homenageou mais de 160 agentes na Cidade da Polícia
Homem é levado à delegacia após tentar sair sem pagar R$ 400 no Rio
Cliente consumiu drinks e petiscos durante horas no Posto 4, em Copacabana, e teria tentado sair sem quitar a despesa
Briga entre irmãos termina com homem morto a facadas em Maricá
Vítima, de 23 anos, foi encontrada já sem vida em uma casa no bairro Mumbuca
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