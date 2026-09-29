O caso está sendo investigado na Delegacia de Homicídios (DHNSG) - Lucas Alvarenga/Reprodução Internet

O caso está sendo investigado na Delegacia de Homicídios (DHNSG) Lucas Alvarenga/Reprodução Internet

Publicado 29/09/2026 18:24





Segundo relatos de moradores, o irmão da vítima, apontado como autor do crime, fugiu do local antes da chegada das forças de segurança.



Agentes da Guarda Municipal foram os primeiros a chegar ao endereço, após serem acionados pelo grupo institucional da corporação. A morte foi constatada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Policiais do 12º BPM (Niterói) também prestaram apoio na ocorrência.



O rabecão da Defesa Civil de Niterói foi acionado às 14h35 para a remoção do corpo (Quadra D, Lote 6, Camburi).



O caso foi registrado como homicídio doloso e é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Uma briga entre irmãos terminou em morte na manhã desta terça-feira (29), no bairro Mumbuca, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. A vítima, Luiz Alex da Silva Oliveira Garcia, de 23 anos, não resistiu após ser atingida por golpes de objeto perfurocortante na Rua Andrelina Carlota da Conceição.Segundo relatos de moradores, o irmão da vítima, apontado como autor do crime, fugiu do local antes da chegada das forças de segurança.Agentes da Guarda Municipal foram os primeiros a chegar ao endereço, após serem acionados pelo grupo institucional da corporação. A morte foi constatada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Policiais do 12º BPM (Niterói) também prestaram apoio na ocorrência.O rabecão da Defesa Civil de Niterói foi acionado às 14h35 para a remoção do corpo (Quadra D, Lote 6, Camburi).O caso foi registrado como homicídio doloso e é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

Homem é morto em Curicica





Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados por volta das 13h35 para uma ocorrência de disparos de arma de fogo em via pública. Ao chegarem ao endereço, em frente a um lava a jato, encontraram o homem caído no chão. A autoria do crime ainda é desconhecida. Um homem, ainda não identificado , foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (29), na Rua Francisco de Paula, na Barra Olímpica, próximo ao acesso à Comunidade Asa Branca, em Curicica, na Zona Sudoeste do Rio. A vítima, de aproximadamente 30 anos, foi encontrada já sem vida com um ferimento provocado por disparo de arma de fogo na região da cabeça.Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados por volta das 13h35 para uma ocorrência de disparos de arma de fogo em via pública. Ao chegarem ao endereço, em frente a um lava a jato, encontraram o homem caído no chão. A autoria do crime ainda é desconhecida.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma sequência de disparos e pessoas correndo durante a ocorrência. As imagens, no entanto, não permitem esclarecer a dinâmica da execução.



A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) foi acionada e investiga a morte de Luiz Alex da Silva Oliveira Garcia. Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do crime.

Homem é morto a tiros ao lado de escola na Colônia



Outro homem também foi assassinado a tiros, na tarde desta segunda-feira (28), na Colônia, região Sudoeste. Segundo relatos, a vítima estaria vendendo salgados ao lado da Escola Municipal Juliano Moreira quando um grupo de criminosos armados chegou em um carro e efetuou diversos disparos na sua direção.

O crime ocorreu na Avenida Adalto Botelho. A Polícia Militar informou que agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) encontraram o homem já sem vida no local. A equipe isolou a área e a preservou para trabalho da perícia. O policiamento foi reforçado.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e irá investigar o caso.