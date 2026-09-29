Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso - Érica Martin / Arquivo

Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o casoÉrica Martin / Arquivo

Publicado 29/09/2026 08:59 | Atualizado 29/09/2026 09:08

Um homem foi assassinado a tiros, na tarde desta segunda-feira (28), na Colônia, na Zona Sudoeste do Rio . Segundo relatos, a vítima estaria vendendo salgados ao lado da Escola Municipal Juliano Moreira quando um grupo de criminosos armados chegou em um carro e efetuou diversos disparos na sua direção.

O crime ocorreu na Avenida Adalto Botelho. A Polícia Militar informou que agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) encontraram o homem já sem vida no local. A equipe isolou a área e a preservou para trabalho da perícia. O policiamento foi reforçado.

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) apontam aumento do número de homicídios dolosos (quando há intenção de matar) na região da Circunscrição Integrada de Segurança Pública (Cisp) 32, onde a Colônia está localizada, bem como os bairros Anil, Cidade de Deus, Curicica, Gardênia Azul, Jacarepaguá e Taquara.

Em agosto, último levantamento divulgado, ocorreram 12 assassinatos. Um aumento de 33% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando tiveram 9.

O somatório de casos registrados nos oito primeiros meses desse ano é 88, o que corresponde a 60% a mais do que o mesmo período de 2025, quando tiveram 55.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a execução desta segunda-feira (28). Questionada em um e-mail enviado às 7h41, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.

Outros homicídios recentes

No último domingo (27), o lutador Cristiano Gonçalves Figueira, de 31 anos, foi assassinado a tiros dentro de um bar em Marechal Hermes , na Zona Norte do Rio. Segundo relatos de testemunhas, a vítima pode ter sido confundida com outro homem após uma discussão envolvendo o filho do atirador.

De acordo com informações apuradas pela polícia, a vítima estava no estabelecimento quando um homem armado chegou ao local e efetuou diversos disparos. Segundo as primeiras informações, o autor procurava um acusado de agredir seu filho e recebeu a informação de que o responsável usava uma camiseta verde. Cristiano vestia uma roupa com características semelhantes.

Vídeos gravados por frequentadores mostram o momento em que o criminoso caminha em direção à vítima. Em seguida, ele dispara contra o lutador e ainda efetua um tiro para o alto antes de fugir.

Cristiano foi atingido por pelo menos três disparos à queima-roupa. Amigos o socorreram e o levaram para o Hospital Estadual Carlos Chagas, também em Marechal Hermes, mas ele não resistiu aos ferimentos. A DHC também investiga o caso.

Na última sexta-feira (25), os irmãos Douglas Nogueira, de 26 anos, e C. N., 17, foram mortos a tiros em Curicica, na Zona Sudoeste do Rio. Moradores relataram que o ataque ocorreu por volta das 17h, quando criminosos chegaram em um carro amarelo e atiraram na direção das vítimas, que morreram no local.