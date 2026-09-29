Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL) disputam o cargo para governador do Rio - Arquivo/Agência O Dia

Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL) disputam o cargo para governador do RioArquivo/Agência O Dia

Publicado 29/09/2026 17:57 | Atualizado 29/09/2026 17:59

Pesquisa Quaest para o governo do Rio de Janeiro mostra que o ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) tem 34% das intenções de voto, contra 25% de Douglas Ruas (PL).

Leia mais: Datafolha: Paes lidera com 43% das intenções de votos; Ruas tem 30%



Em um cenário sem Garotinho, que ainda enfrenta pendências com a Justiça Eleitoral, Paes soma 35% e Ruas tem 26%.



O instituto também mediu como se daria uma disputa entre Eduardo Paes e Douglas Ruas no segundo turno. Hoje, 43% votariam em Paes, enquanto 33% escolheriam Ruas. No levantamento anterior, o ex-prefeito da capital vencia por 44% a 31%.



A Quaest realizou 1.302 entrevistas a domicílio com eleitores do Rio de Janeiro entre os dias 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais, e o nível de confiança, de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ-04419/2026. Em um cenário sem Garotinho, que ainda enfrenta pendências com a Justiça Eleitoral, Paes soma 35% e Ruas tem 26%.O instituto também mediu como se daria uma disputa entre Eduardo Paes e Douglas Ruas no segundo turno. Hoje, 43% votariam em Paes, enquanto 33% escolheriam Ruas. No levantamento anterior, o ex-prefeito da capital vencia por 44% a 31%.A Quaest realizou 1.302 entrevistas a domicílio com eleitores do Rio de Janeiro entre os dias 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais, e o nível de confiança, de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ-04419/2026.

Datafolha

Em comparação com a pesquisa do Datafolha, divulgada na última quinta-feira (24), o ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes tem 43% das intenções de voto ao governo fluminense, enquanto o deputado estadual Douglas Ruas aparece com 30% para o primeiro turno.

Paes manteve o porcentual registrado no levantamento de 11 de setembro, e Ruas avançou cinco pontos porcentuais, de 25% para 30%. Com isso, a distância entre os dois recuou de 18 para 13 pontos.



O ex-governador Garotinho (Republicanos) passou de 10% para 8%. O Datafolha também testou um cenário sem o ex-governador, que teve a candidatura indeferida e aguarda recurso. Nesse caso, Paes tem 46% das intenções de voto, ante 31% de Ruas.



Na pesquisa estimulada com Garotinho, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, William Siri (PSOL), André Marinho (Novo) e Coronel Busnello (Missão) mantiveram 2% cada. Cyro Garcia (PSTU) passou de 1% para 2%, Juliete (UP) permaneceu com 1% e Luan Monteiro (PCO) oscilou de 1% para 0%.



Os indecisos passaram de 3% para 4%. Já os que pretendem votar em branco, anular ou não votar recuaram de 9% para 6%.



Considerando apenas os votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, Paes passou de 49% para 48%, enquanto Ruas avançou de 28% para 33%. Garotinho recuou de 11% para 9%.



Siri e Busnello passaram de 3% para 2% cada. Marinho e Garcia mantiveram 2% cada, Juliete oscilou de 2% para 1% e Monteiro, de 1% para 0%.