Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL) disputam o cargo para governador do RioArquivo/Agência O Dia
Em um cenário sem Garotinho, que ainda enfrenta pendências com a Justiça Eleitoral, Paes soma 35% e Ruas tem 26%.
O instituto também mediu como se daria uma disputa entre Eduardo Paes e Douglas Ruas no segundo turno. Hoje, 43% votariam em Paes, enquanto 33% escolheriam Ruas. No levantamento anterior, o ex-prefeito da capital vencia por 44% a 31%.
A Quaest realizou 1.302 entrevistas a domicílio com eleitores do Rio de Janeiro entre os dias 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais, e o nível de confiança, de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ-04419/2026.
Datafolha
O ex-governador Garotinho (Republicanos) passou de 10% para 8%. O Datafolha também testou um cenário sem o ex-governador, que teve a candidatura indeferida e aguarda recurso. Nesse caso, Paes tem 46% das intenções de voto, ante 31% de Ruas.
Na pesquisa estimulada com Garotinho, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, William Siri (PSOL), André Marinho (Novo) e Coronel Busnello (Missão) mantiveram 2% cada. Cyro Garcia (PSTU) passou de 1% para 2%, Juliete (UP) permaneceu com 1% e Luan Monteiro (PCO) oscilou de 1% para 0%.
Os indecisos passaram de 3% para 4%. Já os que pretendem votar em branco, anular ou não votar recuaram de 9% para 6%.
Considerando apenas os votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, Paes passou de 49% para 48%, enquanto Ruas avançou de 28% para 33%. Garotinho recuou de 11% para 9%.
Siri e Busnello passaram de 3% para 2% cada. Marinho e Garcia mantiveram 2% cada, Juliete oscilou de 2% para 1% e Monteiro, de 1% para 0%.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.