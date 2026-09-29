Chico Buarque denunciou ameaça de morte - Reprodução/Rede Social

Chico Buarque denunciou ameaça de morteReprodução/Rede Social

Publicado 29/09/2026 12:25





O caso foi comunicado à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), na tarde desta segunda-feira (28), que já iniciou a investigação e realiza diligências para esclarecer os fatos.



De acordo com os advogados Maíra Fernandes e João Vicente Tinoco, o homem que fez a ameaça foi identificado como um médico regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. O nome dele não foi divulgado. A Polícia Civil investiga uma ameaça de morte contra o cantor e compositor Chico Buarque, de 82 anos. Segundo a defesa do artista, a mensagem publicada na área de comentários de um jornal de São Paulo dizia: “Adoraria abreviar a vida deste desgraçado!”.O caso foi comunicado à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), na tarde desta segunda-feira (28), que já iniciou a investigação e realiza diligências para esclarecer os fatos.De acordo com os advogados Maíra Fernandes e João Vicente Tinoco, o homem que fez a ameaça foi identificado como um médico regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. O nome dele não foi divulgado.

O jornal retirou o comentário do ar após considerar que o conteúdo contrariava as regras de participação do site.



A mensagem publicada fazia referência às posições políticas de Chico Buarque, que mantém longa relação de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A defesa pede que a polícia investigue as circunstâncias da publicação, identifique formalmente o responsável pelo perfil e responsabilize o autor da publicação.

Lula no Rio

Apoiadores do presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniram, neste domingo (27), em um ato com ritmo de Carnaval, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. O "CarnaLula" contou com a presença de uma multidão de eleitores.

O movimento foi organizado por blocos de Carnaval de rua do município. Bandeiras, pessoas com pernas de pau e bandas tomaram conta da Avenida Atlântica, agitando os presentes que pediram a reeleição de Lula. De acordo com a organização, o evento ocorreu pela democracia e contra o fascismo.

Na ocasião, o Partido dos Trabalhadores (PT) ressaltou a importância do movimento. "Quem faz cultura sabe a força da nossa gente. A nossa folia nunca foi só festa: é resistência, é identidade e é a certeza de que a luta por um país mais justo também se constrói com sorrisos, tambores e braços abertos. Seguimos firmes por um Brasil que respeita suas raízes e valoriza o povo", disse em postagem nas redes sociais

Candidata ao Senado pelo Rio, Benedita da Silva (PT) compareceu ao ato. Em postagens nas redes sociais, ela destacou a força do povo para a eleição da próxima semana. "A força das ruas, numa caminhada que é construída com respeito, amor e diálogo. Pelo nosso Brasil soberano, nosso Rio de Janeiro seguro para as famílias, nosso futuro para as novas gerações", escreveu.

A orla de Copacabana foi tomada pelo som de marchinhas tendo Lula como tema. Candidatos de esquerda e aliados do presidente também compareceram ao evento, como Lindbergh Farias (PT), Marcelo Freixo (PT), Mônica Benício (Psol), Glauber Braga (Psol), Chico Alencar (Psol), entre outros.