Benedita da Silva (PT), Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL) mantém a liderança para o Senado no Rio - Reprodução

Benedita da Silva (PT), Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL) mantém a liderança para o Senado no RioReprodução

Publicado 29/09/2026 18:07

Carlos Portinho (PL) , Benedita da Silva (PT) e Carlos Jordy (PL) aparecem com 15% cada das intenções de voto na disputa pelas duas vagas ao Senado pelo Rio de Janeiro, segundo pesquisa Quaest , divulgada nesta terça-feira (29). Na sequência, Marcelo Crivella (Republicanos) e Pedro Paulo (PSD) têm 7% cada.