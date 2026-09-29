Benedita da Silva (PT), Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL) mantém a liderança para o Senado no RioReprodução
- Carlos Portinho (PL) — 15% (era 10%)
- Benedita da Silva (PT) — 15% (era 15%)
- Carlos Jordy (PL) — 15% (era 10%)
- Marcelo Crivella (REPUBLICANOS) — 7% (era 7%)
- Pedro Paulo (PSD) — 7% (era 6%)
- Monica Benicio (PSOL) — 6% (era 4%)
- Waguinho (REPUBLICANOS) — 2% (era 3%)
- Helio Secco (MISSÃO) — 0% (era 1%)
- Michelly Xavier (UP) — 1% (era 1%)
- Marcos Dias (PODEMOS) — 1% (era 1%)
- Paula Falcão (PSTU) — 0% (era 0%)
- Vinicius Benevides (UP) — 0% (era 0%)
- Luciano Mattos (PRTB) — 0% (era 0%)
- Luiz Eugenio (PCO) — 0% (era 0%)
- Ó Clemente (DEMOCRATA) — 0% (era 0%)
- Indecisos — 9% (era 21%)
- Branco/Nulo/Não vai votar — 22% (era 21%)
A pesquisa ouviu 1.302 eleitores de 16 anos ou mais entre 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ-04419/2026.
Em outubro, milhões de eleitores do Rio de Janeiro irão às urnas para escolher os representantes que ocuparão duas das três cadeiras destinadas ao estado no Senado. Nas Eleições 2026, cada unidade da Federação elegerá dois senadores.
Embora cada estado tenha três representantes no Senado, as cadeiras não são renovadas de uma só vez. Os senadores têm mandato de oito anos, e nas eleições gerais, que ocorrem a cada quatro anos, a Casa é renovado de forma alternada — ou seja, um terço dos cargos estava em disputa em 2022, e dois terços entrarão em disputa neste ano.
No total, 54 das 81 cadeiras do Senado serão renovadas em outubro, o equivalente a dois terços da Casa. A eleição é feita pelo sistema majoritário simples — em cada estado, os dois candidatos que receberem mais votos serão eleitos.
Conforme determina a legislação, o eleitor não pode votar duas vezes no mesmo candidato. Caso escolha o mesmo nome para as duas vagas, o segundo voto será considerado nulo.
O que faz um senador?
Enquanto os deputados federais representam a população, os senadores representam os estados e o Distrito Federal. Cada unidade da Federação tem três parlamentares, independentemente do número de habitantes. Dessa forma, estados mais populosos e menos populosos têm o mesmo número de representantes.
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