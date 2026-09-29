Polícia Militar realizou ação no Complexo da Maré na segunda-feira - Reginaldo Pimenta

Polícia Militar realizou ação no Complexo da Maré na segunda-feira Reginaldo Pimenta

Publicado 29/09/2026 13:34

Policiais militares prenderam, nesta segunda-feira (28), um homem que tentava fugir da operação realizada no Complexo da Maré , na Zona Norte, que terminou com três suspeitos mortos e outros 16 detidos. Thauan da Silva Menezes era considerado foragido da Justiça por constituição de milícia privada.

Conhecido Cabecinha da VJ, o homem foi preso na Linha Amarela, na altura da comunidade Vila do João, no sentido Ilha do Fundão. De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) cumpriam ordem de policiamento quando viram uma moto, ocupada por dois homens, saindo da localidade.

Na abordagem, a equipe identificou que Thauan estava com mandado de prisão em aberto. Ele virou réu, em agosto, pelo crime de constituição de milícia privada. O homem seria um elo entre o Terceiro Comando Puro (TCP), que domina a Vila do João, e um grupo paramilitar.



Thauan foi levado para a 21ª DP (Bonsucesso). A reportagem não localizou quem faz a defesa do homem. O espaço está aberto para manifestação.

Operação

A Polícia Militar realizou uma operação, nesta segunda-feira (28), com cerca de 200 agentes, no Complexo da Maré, na Zona Norte. A ação teve como objetivo combater atuação de criminosos e reprimir atividades relacionadas ao tráfico de drogas e à circulação de armas na região.

Ao todo, três suspeitos morreram e outros 16 foram presos. Um adolescente também foi apreendido. Dentre os detidos, oito ficaram feridos e precisaram ser encaminhados ao Hospital Federal de Bonsucesso.

De acordo com a direção da unidade, uma criança de 12 anos e um adolescente de 15 também sofreram ferimentos. Os dois foram transferidos ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte. O mais novo foi atingido por estilhaços no rosto, mas já recebeu alta. Um policial militar também acabou atingido no braço durante a ação.

Ao todo, segundo a direção do Hospital Federal Bonsucesso, 11 homens e dois adolescentes deram entrada nesta segunda-feira (28). Dos homens, uma morreu. Dois seguem na emergência sob custódia da PM e não estão em estado grave. Dois já tiveram alta e seguiram para o sistema prisional. Dois ainda estão no CTI, sendo um deles sob custódia. Três foram transferidos para o Getúlio Vargas e um para o Salgado Filho.

Foram apreendidos 12 fuzis, oito pistolas, além de granadas, munições e 42 carregadores. Os policiais militares recuperaram ainda seis veículos e apreenderam mais de 300 kg de drogas.

Durante a operação, a Linha Vermelha, no sentido Baixada, sofreu com interdições intermitentes na altura da Rodovia Washington Luís, a BR-040. Segundo a PM, equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionadas para conter um grupo de indivíduos que tentou bloquear a pista, na altura de Duque de Caxias, em represália à ação na Maré.