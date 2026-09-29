Polícia Militar realizou ação no Complexo da Maré na segunda-feira Reginaldo Pimenta

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Romulo Cunha
Policiais militares prenderam, nesta segunda-feira (28), um homem que tentava fugir da operação realizada no Complexo da Maré, na Zona Norte, que terminou com três suspeitos mortos e outros 16 detidos. Thauan da Silva Menezes era considerado foragido da Justiça por constituição de milícia privada.
Conhecido Cabecinha da VJ, o homem foi preso na Linha Amarela, na altura da comunidade Vila do João, no sentido Ilha do Fundão. De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) cumpriam ordem de policiamento quando viram uma moto, ocupada por dois homens, saindo da localidade.
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Na abordagem, a equipe identificou que Thauan estava com mandado de prisão em aberto. Ele virou réu, em agosto, pelo crime de constituição de milícia privada. O homem seria um elo entre o Terceiro Comando Puro (TCP), que domina a Vila do João, e um grupo paramilitar.

Thauan foi levado para a 21ª DP (Bonsucesso). A reportagem não localizou quem faz a defesa do homem. O espaço está aberto para manifestação.

Operação

A Polícia Militar realizou uma operação, nesta segunda-feira (28), com cerca de 200 agentes, no Complexo da Maré, na Zona Norte. A ação teve como objetivo combater atuação de criminosos e reprimir atividades relacionadas ao tráfico de drogas e à circulação de armas na região.
Ao todo, três suspeitos morreram e outros 16 foram presos. Um adolescente também foi apreendido. Dentre os detidos, oito ficaram feridos e precisaram ser encaminhados ao Hospital Federal de Bonsucesso. 
De acordo com a direção da unidade, uma criança de 12 anos e um adolescente de 15 também sofreram ferimentos. Os dois foram transferidos ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte. O mais novo foi atingido por estilhaços no rosto, mas já recebeu alta. Um policial militar também acabou atingido no braço durante a ação.
Ao todo, segundo a direção do Hospital Federal Bonsucesso, 11 homens e dois adolescentes deram entrada nesta segunda-feira (28). Dos homens, uma morreu. Dois seguem na emergência sob custódia da PM e não estão em estado grave. Dois já tiveram alta e seguiram para o sistema prisional. Dois ainda estão no CTI, sendo um deles sob custódia. Três foram transferidos para o Getúlio Vargas e um para o Salgado Filho.
Foram apreendidos 12 fuzis, oito pistolas, além de granadas, munições e 42 carregadores. Os policiais militares recuperaram ainda seis veículos e apreenderam mais de 300 kg de drogas.
Durante a operação, a Linha Vermelha, no sentido Baixada, sofreu com interdições intermitentes na altura da Rodovia Washington Luís, a BR-040. Segundo a PM, equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionadas para conter um grupo de indivíduos que tentou bloquear a pista, na altura de Duque de Caxias, em represália à ação na Maré.
Um outro grupo ocupou a BR-040 e usou dois ônibus para impedir a passagem dos veículos. Os veículos transportavam alunos da Escola Eleva da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, que seguiam para uma excursão em Vassouras, no Sul Fluminense. Apesar do susto, não houve feridos.