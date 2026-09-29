Feto foi encontrado na caçamba de lixo - Rede Social

Feto foi encontrado na caçamba de lixoRede Social

Publicado 29/09/2026 10:09

Um feto foi encontrado em uma caçamba de lixo na Rua Manaus, no Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense , na tarde desta segunda-feira (28). Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o bebê aparentemente dentro da bolsa amniótica.

O vídeo mostra ainda a quantidade de sacolas de lixo, papelão e mosquito em volta do feto. “Formadinho já o bebê, corvadia”, disse um homem que gravou as imagens.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento para a ocorrência aconteceu às 14h15. De acordo com a PM, agentes 15ºBPM (Caxias também foram acionados e encaminharam o caso à 59ª DP (Duque de Caxias)

O feto foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e outras diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Acusado de extorsão e agiotagem é preso em Nova Iguaçu

Um homem, acusado de extorsão e agiotagem, foi preso, na manhã desta terça-feira (29), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, William Muniz Silva ameaçava vítimas quando cobrava o pagamento do dinheiro emprestado, com direito a juros excessivos.



A prisão aconteceu em uma operação conjunta entre a Polícia Civil e o Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ). De acordo com a Polícia Civil, o acusado cobrava juros abusivos sobre empréstimos e mantinha a cobrança mediante ameaças e coerção - inclusive enviando fotos de armas de fogo e munições à vítima -, mesmo após o pagamento integral e excedente da dívida.

A operação foi deflagrada após uma denúncia oferecida pela 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial do Núcleo Nova Iguaçu, pela prática dos crimes de extorsão e usura pecuniária.

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