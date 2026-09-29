Feto foi encontrado na caçamba de lixoRede Social

Mais artigos de Ana Fernanda Freire
Ana Fernanda Freire
Um feto foi encontrado em uma caçamba de lixo na Rua Manaus, no Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na tarde desta segunda-feira (28). Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o bebê aparentemente dentro da bolsa amniótica.
O vídeo mostra ainda a quantidade de sacolas de lixo, papelão e mosquito em volta do feto. “Formadinho já o bebê, corvadia”, disse um homem que gravou as imagens.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento para a ocorrência aconteceu às 14h15. De acordo com a PM, agentes 15ºBPM (Caxias  também foram acionados e encaminharam o caso à 59ª DP (Duque de Caxias)
O feto foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e outras diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Acusado de extorsão e agiotagem é preso em Nova Iguaçu

Um homem, acusado de extorsão e agiotagem, foi preso, na manhã desta terça-feira (29), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, William Muniz Silva ameaçava vítimas quando cobrava o pagamento do dinheiro emprestado, com direito a juros excessivos.
A prisão aconteceu em uma operação conjunta entre a Polícia Civil e o Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ). De acordo com a Polícia Civil, o acusado cobrava juros abusivos sobre empréstimos e mantinha a cobrança mediante ameaças e coerção - inclusive enviando fotos de armas de fogo e munições à vítima -, mesmo após o pagamento integral e excedente da dívida.
A operação foi deflagrada após uma denúncia oferecida pela 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial do Núcleo Nova Iguaçu, pela prática dos crimes de extorsão e usura pecuniária.

Mulher que tentou matar ex é alvo da Polícia Civil

Policiais civis da 38ª DP (Brás de Pina) realizam, nesta terça-feira (29), uma ação contra uma mulher que tentou matar o ex-companheiro e a filha dele, de 9 anos. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão em dois endereços ligados à investigada, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A polícia também pediu a prisão temporária da mulher pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil.

O crime ocorreu em novembro de 2025, em Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio. As investigações apontaram que a suspeita teria descoberto que o companheiro mantinha um relacionamento com a própria irmã dela após ter acesso a mensagens trocadas entre os dois. Após uma discussão, ela deixou a residência e retornou pouco depois com uma arma dentro da bolsa.