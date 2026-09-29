Um feto foi encontrado em uma caçamba de lixo na Rua Manaus, no Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na tarde desta segunda-feira (28). Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o bebê aparentemente dentro da bolsa amniótica.
O vídeo mostra ainda a quantidade de sacolas de lixo, papelão e mosquito em volta do feto. “Formadinho já o bebê, corvadia”, disse um homem que gravou as imagens.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento para a ocorrência aconteceu às 14h15. De acordo com a PM, agentes 15ºBPM (Caxias também foram acionados e encaminharam o caso à 59ª DP (Duque de Caxias)
O feto foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e outras diligências estão em andamento para apurar os fatos.
Acusado de extorsão e agiotagem é preso em Nova Iguaçu
Um homem, acusado de extorsão e agiotagem, foi preso, na manhã desta terça-feira (29), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, William Muniz Silva ameaçava vítimas quando cobrava o pagamento do dinheiro emprestado, com direito a juros excessivos.
A prisão aconteceu em uma operação conjunta entre a Polícia Civil e o Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ). De acordo com a Polícia Civil, o acusado cobrava juros abusivos sobre empréstimos e mantinha a cobrança mediante ameaças e coerção - inclusive enviando fotos de armas de fogo e munições à vítima -, mesmo após o pagamento integral e excedente da dívida.
A operação foi deflagrada após uma denúncia oferecida pela 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial do Núcleo Nova Iguaçu, pela prática dos crimes de extorsão e usura pecuniária.
Mulher que tentou matar ex é alvo da Polícia Civil
Policiais civis da 38ª DP (Brás de Pina) realizam, nesta terça-feira (29), uma ação contra uma mulher que tentou matar o ex-companheiro e a filha dele, de 9 anos. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão em dois endereços ligados à investigada, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A polícia também pediu a prisão temporária da mulher pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil.
O crime ocorreu em novembro de 2025, em Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio. As investigações apontaram que a suspeita teria descoberto que o companheiro mantinha um relacionamento com a própria irmã dela após ter acesso a mensagens trocadas entre os dois. Após uma discussão, ela deixou a residência e retornou pouco depois com uma arma dentro da bolsa.
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