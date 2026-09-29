Veronica Costa teve a prisão mantida pela JustiçaReprodução
Segundo apurado pelo O DIA, os agentes encontraram duas caixas vazias de Iphone na primeira casa em que ela se escondeu. Depois, quando a equipe a localizou, junto com sua família, os telefones foram encontrados com eles, já com chips novos.
Momentos antes de ser encaminhada ao presídio, ela chegou a se defender das acusações: "Tinha uma arma na minha cabeça o tempo todo. O agressor está solto e eu presa. Eu não mereço estar presa, a Justiça errou comigo, eu não mereço isso. Eu não sou nenhuma bandida nem agressora, nunca! Vê meu histórico, eu tenho 36 anos de vida pública", disse.
Conhecida como Mãe Loira do Funk, a empresária teve a prisão mantida em audiência de custódia no último sábado (26).
Nas redes sociais, a filha dela, Jeniffer Costa, saiu em defesa da mãe: “Minha mãe está sendo condenada por se defender, mas pelo menos ela está viva e se defendendo. Famílias, lutem! Familiares, ajudem! Eu não vou desistir de lutar pela minha mãe. Eu tenho muito orgulho da minha mãe e nunca vou abaixar minha cabeça quando andar na rua. Ela é um exemplo pra mim, um exemplo de mulher. Minha mãe não é bandida, a vítima está sendo presa", destacou.
Entenda o caso
Durante a sessão de tortura, os familiares questionavam Márcio sobre o paradeiro do dinheiro da campanha eleitoral da empresária, que concorria ao cargo de vereadora no Rio. Como não obtiveram resposta, as ameaças continuaram. No dia seguinte, durante um momento de distração do grupo, Márcio conseguiu pular pela janela e buscar ajuda de vizinhos. Na época, ele chegou a ficar 10 dias internado.
Márcio Costa denunciou a violência em fevereiro de 2011, quando ele e Verônica ainda eram casados. Na época da condenação, ele morava nos Estados Unidos e alegou ter sofrido diversas ameaças de morte.
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