Veronica Costa teve a prisão mantida pela Justiça - Reprodução

Veronica Costa teve a prisão mantida pela JustiçaReprodução

Publicado 29/09/2026 08:23

A ex-vereadora Veronica Costa trocou celulares enquanto era procurada pela Polícia Civil após ser condenada a 10 anos de detenção por torturar o ex-marido, Márcio Costa, em fevereiro de 2011. Ela foi presa no distrito de Araras, em Petrópolis, na Região Serrana, no último dia 23.





Segundo apurado pelo O DIA, os agentes encontraram duas caixas vazias de Iphone na primeira casa em que ela se escondeu. Depois, quando a equipe a localizou, junto com sua família, os telefones foram encontrados com eles, já com chips novos.



Momentos antes de ser encaminhada ao presídio, ela chegou a se defender das acusações: "Tinha uma arma na minha cabeça o tempo todo. O agressor está solto e eu presa. Eu não mereço estar presa, a Justiça errou comigo, eu não mereço isso. Eu não sou nenhuma bandida nem agressora, nunca! Vê meu histórico, eu tenho 36 anos de vida pública", disse.



Conhecida como Mãe Loira do Funk, a empresária teve a prisão mantida em audiência de custódia no último sábado (26).



Nas redes sociais, a filha dela, Jeniffer Costa, saiu em defesa da mãe: “Minha mãe está sendo condenada por se defender, mas pelo menos ela está viva e se defendendo. Famílias, lutem! Familiares, ajudem! Eu não vou desistir de lutar pela minha mãe. Eu tenho muito orgulho da minha mãe e nunca vou abaixar minha cabeça quando andar na rua. Ela é um exemplo pra mim, um exemplo de mulher. Minha mãe não é bandida, a vítima está sendo presa", destacou.

LEIA MAIS: 'Minha mãe não é bandida', desabafa filha de Veronica Costa Segundo apurado pelo, os agentes encontraram duas caixas vazias de Iphone na primeira casa em que ela se escondeu. Depois, quando a equipe a localizou, junto com sua família, os telefones foram encontrados com eles, já com chips novos.Momentos antes de ser encaminhada ao presídio, ela chegou a se defender das acusações: "Tinha uma arma na minha cabeça o tempo todo. O agressor está solto e eu presa. Eu não mereço estar presa, a Justiça errou comigo, eu não mereço isso. Eu não sou nenhuma bandida nem agressora, nunca! Vê meu histórico, eu tenho 36 anos de vida pública", disse.Conhecida como Mãe Loira do Funk, a empresária teve a prisão mantida em audiência de custódia no último sábado (26).Nas redes sociais, a filha dela, Jeniffer Costa, saiu em defesa da mãe: “Minha mãe está sendo condenada por se defender, mas pelo menos ela está viva e se defendendo. Famílias, lutem! Familiares, ajudem! Eu não vou desistir de lutar pela minha mãe. Eu tenho muito orgulho da minha mãe e nunca vou abaixar minha cabeça quando andar na rua. Ela é um exemplo pra mim, um exemplo de mulher. Minha mãe não é bandida, a vítima está sendo presa", destacou.

A reportagem tentou entrar em contato com a defesa da empresária pelo Whatsapp por volta das 8h desta terça-feira (29). O espaço está aberto para eventuais manifestações.

Entenda o caso



De acordo com o processo, Márcio teve o corpo encharcado com combustível, foi ameaçado de ser incendiado e atingido no rosto com inseticida entre os dias 21 e 22 de fevereiro de 2011. A ação, que, segundo a defesa dele, foi coordenada pela ex-vereadora, teria sido praticada por outras três pessoas ligadas à família de Verônica.



Durante a sessão de tortura, os familiares questionavam Márcio sobre o paradeiro do dinheiro da campanha eleitoral da empresária, que concorria ao cargo de vereadora no Rio. Como não obtiveram resposta, as ameaças continuaram. No dia seguinte, durante um momento de distração do grupo, Márcio conseguiu pular pela janela e buscar ajuda de vizinhos. Na época, ele chegou a ficar 10 dias internado.



Márcio Costa denunciou a violência em fevereiro de 2011, quando ele e Verônica ainda eram casados. Na época da condenação, ele morava nos Estados Unidos e alegou ter sofrido diversas ameaças de morte.



Quem é Veronica Costa?

Veronica Chaves de Carvalho Costa, de 52 anos, ficou conhecida ao apresentar programas e bailes funk da Furacão 2000, uma das mais tradicionais equipes do gênero musical no Rio. Com 16 anos, se casou com o empresário Rômulo Costa, com quem teve dois filhos.



Em 2001, iniciou o primeiro dos seus seis mandatos como vereadora do Rio. Durante as legislaturas, se filiou a diferentes partidos, como PL, PMDB, DEM, MDB e Republicanos. Em suas propostas, focava em fortalecer a cultura do funk, políticas para a juventude e defesa dos direitos das mulheres.



Também foi presidente da Comissão de Defesa da Mulher e da Comissão de Prevenção às Drogas.