Veronica Costa foi presa na Região Serrana após trocar de vários carros para despistar a polícia - Divulgação

Veronica Costa foi presa na Região Serrana após trocar de vários carros para despistar a políciaDivulgação

Publicado 26/09/2026 12:03



A audiência de custódia realizada na tarde deste sábado (26) ratificou a prisão da ex-vereadora do Rio Veronica Costa, conhecida como Mãe Loira do Funk. Ela foi presa na noite da última quinta-feira (24), em uma casa em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, após ser condenada a 10 anos de detenção por torturar o ex-marido, Márcio Costa, em fevereiro de 2011.

A empresária deixou a sede da Delegacia de Polícia de Capturas e Polícia Interestadual (Polinter) e foi encaminhada ao Instituto Penal Oscar Stevenson, em Benfica, na Zona Norte, na manhã de sexta-feira (25), onde aguarda pela sessão.

Na ocasião, ela se defendeu: “Eu tinha uma arma na minha cabeça o tempo todo. O agressor está solto e eu presa. Eu não mereço estar presa, a Justiça errou comigo, eu não mereço isso. Eu não sou nenhuma bandida nem agressora, nunca! Vê meu histórico, eu tenho 36 anos de vida pública”, disse.

Veronica era considerada foragida desde a última segunda (21), quando a 16ª Vara Criminal da Capital, do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), expediu um mandado de prisão contra ela. A decisão ocorreu depois do esgotamento dos recursos apresentados pela defesa nos tribunais superiores.

Além dela, Tatiane Chaves Ribeiro (irmã), Bruno Chaves Ribeiro (irmão) e Bruno Marcelo Bahia Marques (cunhado, marido de Tatiane), acusados de participarem da agressão, também foram detidos.



Entenda o caso

De acordo com o processo, Márcio teve o corpo encharcado com combustível, foi ameaçado de ser incendiado e atingido no rosto com inseticida entre os dias 21 e 22 de fevereiro de 2011. A ação, que, segundo a defesa dele, foi coordenada pela ex-vereadora, teria sido praticada por outras três pessoas ligadas à família de Verônica.



Durante a sessão de tortura, os familiares questionavam Márcio sobre o paradeiro do dinheiro da campanha eleitoral da empresária, que concorria ao cargo de vereadora no Rio. Como não obtiveram resposta, as ameaças continuaram. No dia seguinte, durante um momento de distração do grupo, Márcio conseguiu pular pela janela e buscar ajuda de vizinhos. Na época, ele chegou a ficar 10 dias internado.



Márcio Costa denunciou a violência em fevereiro de 2011, quando ele e Verônica ainda eram casados. Na época da condenação, ele morava nos Estados Unidos e alegou ter sofrido diversas ameaças de morte.

Quem é Veronica Costa?



Veronica Chaves de Carvalho Costa, de 52 anos, ficou conhecida ao apresentar programas e bailes funk da Furacão 2000, uma das mais tradicionais equipes do gênero musical no Rio. Com 16 anos, se casou com o empresário Rômulo Costa, com quem teve dois filhos.



Em 2001, iniciou o primeiro dos seus seis mandatos como vereadora do Rio. Durante as legislaturas, se filiou a diferentes partidos, como PL, PMDB, DEM, MDB e Republicanos. Em suas propostas, focava em fortalecer a cultura do funk, políticas para a juventude e defesa dos direitos das mulheres.



Também foi presidente da Comissão de Defesa da Mulher e da Comissão de Prevenção às Drogas.