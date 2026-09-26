Holandês e colombiano usaram corda improvisada com lençóis em tentativa de fuga - Reprodução / Redes Sociais

Holandês e colombiano usaram corda improvisada com lençóis em tentativa de fugaReprodução / Redes Sociais

Publicado 26/09/2026 18:29 | Atualizado 26/09/2026 18:32

Um holandês, que já foi considerado um dos criminosos mais procurados de seu país , e um colombiano, que seria integrante de um dos maiores cartéis internacionais de tráfico de drogas, tentaram fugir do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, neste sábado (26). A dupla rendeu um policial penal.

Gerel Lusiano Palm e Juan Estebán Avendaño Perez, que cumpriam pena no Presídio Joaquim Ferreira de Souza, conhecido como Bangu 8, conseguiram pular o muro da unidade depois de render o agente. Os homens usaram uma "teresa" — corda improvisada com lençóis.

Após pularem o muro, os fugitivos foram recapturados, ainda na área do Complexo de Gericinó. A Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen) informou que o agente rendido não ficou ferido.

A Corregedoria da Seppen vai instaurar um procedimento para apurar os fatos. Ambos os homens foram levados para a 34ª DP (Bangu) para as medidas cabíveis.

Histórico de crimes

O holandês Gerel Lusiano Palm foi preso por agentes da Polícia Federal , na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, em julho de 2021. Na época, ele era considerado um dos criminosos mais procurados da Holanda, fazendo parte da Difusão Vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

Em janeiro do mesmo ano, o Tribunal de Oost-Brabant, no país natal de Palm, o condenou a 20 anos de prisão por tentativa de homicídio e pela porte ilegal de arma de fogo. Ele também respondia a um segundo processo, esse pelo crime de homicídio cometido em 2015.

Antes de ser detido pela Polícia Federal, ele estava foragido após escapar de uma prisão no Suriname. Na ocasião, o criminoso conseguiu desarmar um dos agentes penitenciários e o forçou a ajudá-lo na fuga. A atuação é semelhante a adotada neste sábado (26) na fuga do Complexo de Gericinó.

Além do histórico de crimes hediondos, Palm era procurado por tráfico de drogas pelo Drug Enforcement Administration (DEA), órgão de polícia federal do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Já o colombiano Juan Estebán Avendaño Perez foi preso, em dezembro de 2022, em uma ação conjunta entre as polícias Civil e Federal, na Muzema, também na Zona Sudoeste. O homem, que era suspeito de integrar o Cartel de Medellin, estava foragido por envolvimento na execução de um agente da Polícia Nacional da Colômbia.

O Cartel de Medellin foi uma organização criminosa colombiana especializada no tráfico de drogas, que teve forte atuação entre as décadas de 1970 e 1990. Seu principal líder era Pablo Escobar.