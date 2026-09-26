Holandês e colombiano usaram corda improvisada com lençóis em tentativa de fugaReprodução / Redes Sociais
Holandês e colombiano rendem policial em tentativa de fuga de presídio
Gerel Lusiano Palm e Juan Estebán Avendaño Perez usaram uma corda improvisada com lençóis para pular o muro da penitenciária Bangu 8
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Flávio Bolsonaro e Ruas participam de motocarreata na Zona Sudoeste do Rio
Comício dos candidatos à presidência da República e ao governo do Rio contou com uma multidão de eleitores
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Unidade de saúde, onde trabalharão mais de 70 funcionários, tem capacidade para atender, aproximadamente, 28 mil pessoas
Suspeito morre e outros oito são presos em operação na Baixada
Policiais civis e militares atuaram na comunidade Corte Oito, em Duque de Caxias, para localizar criminosos envolvidos em roubos de veículos
Paróquia São Cosme e Damião será elevada a santuário
Anúncio foi feito pelo Cardeal Orani durante a solenidade dos padroeiros, que reuniu grande número de fiéis neste sábado (26)
Polícia prende mulher que proibia circulação de motoristas em Magé
Segundo as investigações, autora cumpria ordens do Comando Vermelho para ameaçar quem faz transporte por aplicativo na cidade
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