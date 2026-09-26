Dupla foi presa por agentes da Delegacia de Atendimento ao Turista - Reprodução

Dupla foi presa por agentes da Delegacia de Atendimento ao Turista Reprodução

Publicado 26/09/2026 12:57

Dois homens foram presos em flagrante, nesta sexta-feira (25), por aplicar o golpe "Boa Noite, Cinderela" em um turista colombiano. De acordo com as investigações, a vítima teve um prejuízo maior que R$ 6,2 mil. Policiais civis encontraram a dupla na galeria do Túnel Rebouças, que liga o bairro Rio Comprido, na região central da capital, à Lagoa, na Zona Sul.

Apurações da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) apontaram que o turista marcou um encontro, por meio de um aplicativo de relacionamentos, na noite de quinta-feira (24). Na ocasião, o colombiano foi dopado após ingerir uma bebida alcoólica preparada pela dupla, tendo seu celular, 1,2 mil dólares em espécie (o que equivale a R$ 6,2 mil) e cartões de crédito furtados.

Na ação, a vítima ainda acabou sendo arremessada de um automóvel em movimento no Centro do Rio. O turista chegou a ser socorrido e encaminhado a um hospital da região, onde deu entrada com traumas no ombro e braço direito, além de apresentar quadro severo de desorientação por intoxicação por substância exógena.

Depois que o crime foi registrado na Deat, as equipes começaram a busca pelos autores. A investigação descobriu a localização do veículo dos criminosos na galeria do Túnel Rebouças. No interior do carro, os agentes encontraram dois copos de bebida alcoólica e um frasco de um medicamento controlado.





Já na delegacia, o turista reconheceu um dos homens como um dos golpistas. Ele foi preso em flagrante e responderá pelo crime de roubo majorado. LEIA MAIS: Policial civil reage a assalto e mata criminoso na Avenida Brasil Já na delegacia, o turista reconheceu um dos homens como um dos golpistas. Ele foi preso em flagrante e responderá pelo crime de roubo majorado.

Levantamentos da especializada apontaram que o autor já havia sido identificado em outros três inquéritos instaurados em agosto deste ano, envolvendo vítimas britânica, americana e canadense, com prejuízos por transações bancárias que ultrapassaram 50 mil euros (R$ 296 mil) e US$ 17 mil (R$ 88 mil).



De acordo com a Civil, o segundo homem que estava no veículo portava um celular com indicação de furto. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de receptação.



As investigações seguem em andamento para identificar um terceiro participante no crime e os receptadores das transferências bancárias.

As identidades dos presos nesta sexta-feira (25) não foram reveladas.