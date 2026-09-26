Comício reuniu Bolsonaro, Ruas e outros candidatos do PL neste sábado (26) - Divulgação

Comício reuniu Bolsonaro, Ruas e outros candidatos do PL neste sábado (26)Divulgação

Publicado 26/09/2026 17:34 | Atualizado 27/09/2026 07:03

Candidatos à presidência da República e ao governo do Rio pelo Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro e Douglas Ruas participaram de uma motocarreata na tarde deste sábado (26), na Barra Olímpica, Zona Sudoeste do Rio.

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Vestidos com camisas do Brasil, Flávio e Ruas ficaram em cima de um trio elétrico para saudar eleitores. O comício, que teve concentração na Avenida José Wilker, próximo ao Shopping Metropolitano Barra, contou com uma multidão de motoqueiros, que acompanharam os candidatos em direção a Jacarepaguá, passando por Curicica, Merck, Taquara, Tanque, Pechincha e Freguesia. O percurso terminou na Praça Soldado Mário Kosel Filho, no Anil.

"Faltam só oito dias. Depois de rodar o Nordeste, em um monte de estado, ser recebido por uma multidão no Rio de novo, isso aqui não tem preço. Vamos resolver no primeiro turno e virar essa página triste na história, para devolver as ruas para o povo trabalhador do Brasil", disse Bolsonaro, que em partes do translado segurou um quatro do pai, o ex-presidente Jair.

Ruas enfatizou o discurso do aliado. "Sensação de vitória. As pessoas estão gritando 22, acenando, vai ser no primeiro turno! Quando o trabalho é sério, a união acontece de forma natural. Esse é o time preparado para dar ao nosso estado o respeito, a segurança e a gestão que nossa gente merece", declarou.

Diversos aliados participaram do ato, como os candidatos ao Senado, Carlos Jordy e Carlos Portinho; o candidato a deputado federal Gutemberg Fonseca, que organizou o evento.

Programa para mulheres

Antes de seguir para a Zona Sudoeste do Rio, Bolsonaro e Ruas também participaram de uma motocarreata em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. No município, Flávio teve um discurso voltado a programas destinados a mulheres e a ataques contra o adversário, o candidato à reeleição Lula (PT).

"A gente vai proteger as mulheres de verdade. A gente vai fazer o maior programa de proteção às mulheres e o maior programa de autonomia financeira, porque vocês são empreendedoras. Vocês sustentam a família. Vocês vão ter creche para deixar os seus filhos e irem trabalhar. Se não tiver creche pública, vou dar voucher para você botar seu filho em creche privada", afirmou.

Um dia após o presidente Lula (PT) proibir todas as bets no País, Bolsonaro disse aos moradores de São João de Meriti que o adversário nas eleições desse ano é o "pai do cassino online" e o "pai do tigrinho" e "está desesperado".

Flávio ainda voltou a prometer um "tesouraço" nos impostos, caso seja eleito, e também prometeu, a partir de janeiro de 2027, "declarar guerra aos narcoterroristas", além de reduzir a maioridade penal para 16 anos.