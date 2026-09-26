Paróquia São Cosme e São Damião será elevada a santuário - Renan Areias/Arquivo O Dia

Paróquia São Cosme e São Damião será elevada a santuárioRenan Areias/Arquivo O Dia

Publicado 26/09/2026 14:02

Paróquia São Cosme e São Damião, no Andaraí , na Zona Norte, celebrou neste sábado (26) a solenidade dos seus padroeiros. Durante a Santa Missa, presidida pelo Cardeal Orani João Tempesta, Arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro, foi anunciado que a igreja será elevada a Santuário em 13 de maio de 2027.

Com a mudança, o templo será o primeiro Santuário dedicado aos santos no Brasil, tornando-se um espaço de peregrinação e devoção aos médicos e mártires.

Durante a homilia, o Arcebispo ressaltou que São Cosme e São Damião fizeram da própria profissão uma expressão concreta de caridade. Segundo ele, os santos colocaram seus conhecimentos médicos a serviço das pessoas, especialmente dos mais necessitados, sem ter como objetivo o lucro ou o retorno financeiro.

“São Cosme e São Damião, em tudo, exerceram a caridade. Colocaram-se a serviço de todos. A medicina, a profissão que desempenhavam, não era pensada pelo lucro, pelo retorno financeiro, mas pela preocupação em fazer o bem, em ajudar os mais necessitados. Que os santos padroeiros possam ser para nós uma inspiração, para que também nós saibamos colocar aquilo que somos e aquilo que temos a serviço dos outros.”

Ao anunciar a futura elevação, o Cardeal Orani destacou a importância da comunidade e da devoção aos padroeiros para a vida da Igreja no Rio de Janeiro. Após a emissão do decreto, a paróquia será preparada para assumir a nova condição, com a celebração oficial prevista para 13 de maio de 2027.

Durante a solenidade, também foi anunciada a restauração do órgão da igreja, instrumento que integra o patrimônio e a história da comunidade. A iniciativa busca preservar o patrimônio religioso e musical do templo.

A paróquia também deu início a uma campanha de revitalização. A iniciativa pretende mobilizar paroquianos, devotos e colaboradores para contribuir com as obras de recuperação e valorização do espaço, que será preparado para receber fiéis e peregrinos.

A celebração reuniu paroquianos, devotos e visitantes em uma das principais manifestações de fé da comunidade. A memória litúrgica de São Cosme e São Damião é celebrada pela Igreja em 26 de setembro.

A tradição cristã recorda os dois irmãos como médicos que colocaram a profissão a serviço dos necessitados e testemunharam a fé em Cristo até o martírio.

A festa prossegue com a programação da comunidade, incluindo a tradicional procissão com a imagem e a relíquia dos santos, prevista para este domingo (27), às 18h.