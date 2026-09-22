Igreja de São Cosme e Damião, no Andaraí, conta com programação especial - Arquivo/Agência O Dia

Igreja de São Cosme e Damião, no Andaraí, conta com programação especialArquivo/Agência O Dia

Publicado 22/09/2026 09:13

A Paróquia São Cosme e São Damião , no Andaraí, Zona Norte, celebra a solenidade dos padroeiros com uma programação especial entre sábado (26) e domingo (27). A festa reúne missas ao longo dos dois dias, momentos de oração, bênçãos destinadas a diferentes grupos da comunidade e a tradicional procissão com a imagem e a relíquia dos santos.