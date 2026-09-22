Igreja de São Cosme e Damião, no Andaraí, conta com programação especialArquivo/Agência O Dia
As atividades começam no sábado (26), às 5h30, com a Alvorada Festiva e a colocação solene das imagens dos padroeiros. Às 6h, será celebrada missa com bênção aos amigos e fiéis de São Cosme e São Damião. Já às 7h30, haverá uma cerimônia com oração pelos paroquianos falecidos.
Um dos momentos centrais será às 9h, quando o Cardeal Orani João Tempesta, Arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro, presidirá a Santa Missa com bênção das autoridades. A cerimônia terá transmissão ao vivo pela Rádio Catedral FM 106,7 e pela Web TV Redentor.
Ao longo do sábado, também serão realizadas missas com bênçãos às crianças, às famílias, aos enfermos e idosos, aos educadores, às pessoas com deficiência e aos jovens. O cronograma inclui ainda a Hora da Graça, às 15h.
No domingo (27), a programação começa novamente às 5h30, com a Alvorada Festiva. Durante o dia, haverá missas com bênçãos aos trabalhadores e oração pelos desempregados, aos benfeitores e comerciantes, às crianças, aos profissionais da área da saúde, aos sambistas e às gestantes, além de uma prece pelas mulheres que desejam engravidar.
Também estão previstas cerimônias com oração por cura e libertação, além de bênção aos aflitos e endividados. O ponto alto da festa será às 18h, com a Solene Procissão com a imagem e a relíquia de São Cosme e São Damião. A festividade termina às 19h, com Santa Missa e ação de graças pelas graças recebidas.
Durante os dois dias, a comunidade também oferecerá barracas com comidas, bebidas, artigos religiosos, camisas exclusivas, flores e velas. No sábado, será servido almoço com arroz, tutu de feijão e carré. No domingo, as opções serão bobó de camarão e angu à baiana. A iniciativa inclui ainda uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis e doces para a creche mantida pela comunidade.
Ao falar sobre a festa, o Cardeal Orani João Tempesta destacou que São Cosme e São Damião estão entre os santos que marcam a história da Igreja e também a tradição popular. O Arcebispo recordou que a devoção aos dois irmãos remonta aos primeiros séculos do cristianismo e está ligada ao testemunho de uma vida dedicada ao cuidado dos mais pobres e à fé em Jesus Cristo.
“Nós temos vários santos que marcam a nossa história e também a tradição popular. Os santos gêmeos São Cosme e São Damião, médicos que trabalhavam para o bem dos mais pobres, fazem parte de uma tradição muito antiga, dos primeiros séculos da Igreja, e deram a sua vida, testemunhando Jesus Cristo. São Cosme e Damião são exemplos de vida cristã e rezam por todos nós.”
O padre Rodrigo Brum, pároco da Paróquia São Cosme e São Damião, ressaltou que os santos foram homens apaixonados por Jesus Cristo, que reconheceram nos enfermos e sofredores a presença de Cristo e fizeram da medicina um serviço gratuito aos mais necessitados.
“Celebrar São Cosme e São Damião é celebrar homens apaixonados por Jesus, que amaram até o fim e, por se reconhecerem amados por Ele, amaram também seus semelhantes. Hoje, diante de Deus, intercedem por todos os que sofrem, pedindo a graça da cura física, emocional e espiritual. Confiemos em sua intercessão e deixemo-nos envolver pelo grande amor de Cristo”, destacou o pároco.
A festa recorda, assim, dois santos cuja memória atravessa os séculos e permanece presente na vida da Igreja e na devoção popular. A trajetória de São Cosme e São Damião é marcada pelo trabalho como médicos, colocando seus conhecimentos a serviço dos mais necessitados e mantendo a fé cristã como parte de suas vidas.
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