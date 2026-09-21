Governador Ricardo Couto se reúne com agentes cadeirantes da Operação Lei Seca nesta segunda-feira (21) - Divulgação/Governo do Rio

Governador Ricardo Couto se reúne com agentes cadeirantes da Operação Lei Seca nesta segunda-feira (21) Divulgação/Governo do Rio

Publicado 21/09/2026 21:41

No Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, um grupo de 22 agentes cadeirantes da Operação Lei Seca se reuniu com o governador em exercício do Rio, desembargador Ricardo Couto, para uma roda de conversa no Palácio Guanabara, na Zona Sul da capital. O encontro, nesta segunda-feira (21), integrou a programação oficial da Semana Nacional do Trânsito.

fotogaleria

Os agentes participaram do encontro integram a Coordenação de Educação da Operação Lei Seca, que conta com 26 agentes PcDs (Pessoas com Deficiência). Todos eles foram vítimas de acidentes de trânsito envolvendo a combinação de álcool e direção. Em palestras e abordagens educativas, o grupo compartilha suas próprias histórias e as consequências das colisões para suas vidas e famílias.



Durante a roda de conversa, alguns desses relatos emocionaram os participantes. Agente da Operação Lei Seca há 17 anos, Elaine Cristina Cordeiro contou que teve a vida transformada após ser atingida por um motorista embriagado que realizou uma ultrapassagem perigosa. Na ocasião, ela havia acabado de passar em um concurso público e voltava para casa para contar a notícia à mãe. Elaine ficou quase dois anos em coma.



"Saí de casa com um filho de oito anos e, quando acordei, ele já estava perto dos dez. A Lei Seca transformou a minha dor em missão. Hoje sou uma mulher feliz, tenho meus filhos, meus netos, e são eles a minha esperança e a razão de eu continuar lutando para que outras famílias não passem pelo que a minha passou", contou Elaine.



Márcio da Silva Alcântara também relatou as consequências permanentes do acidente que sofreu. Atualmente, ele depende da mãe para os cuidados mais básicos do dia a dia. Ela enfrenta um câncer, situação que, segundo o agente, aumenta o temor sobre o futuro. Apesar das dores e limitações, Márcio afirma que encontrou no trabalho da Operação Lei Seca uma nova razão para seguir em frente.



"Eu convivo com muitas dores, mas a Lei Seca me tirou da cama e me devolveu um propósito. Aqui eu tenho uma profissão e uma missão: usar a minha história para ajudar o próximo e evitar que outras pessoas passem pelo que eu passei", afirmou Márcio da Silva Alcântara.

Ricardo Couto exalta importância do programa

Durante a agenda, Ricardo Couto conheceu de perto o trabalho de conscientização desenvolvido pelo grupo em diferentes regiões do estado. "A Operação Lei Seca é uma política de Estado pela qual todos nós devemos brigar para manter e não deixar se esvair. Ela vai além de uma política de governo; é uma ação permanente de conscientização no trânsito. E a superação que vemos aqui, quando essas pessoas se doam para mostrar o próprio sofrimento e atuar em prol da sociedade, é algo maravilhoso", disse o governador.



Para o secretário de Estado de Governo, Marcos Simões, o encontro mostrou a dimensão humana do trabalho realizado pelo programa. "Foi um encontro muito emocionante. Ouvir essas histórias dos agentes cadeirantes da Operação reforça a importância desse trabalho sério e transparente. A Lei Seca salva vidas todos os dias e isso ficou claro nos relatos que ouvimos hoje", pontuou.

Dados recentes

Em 2026, até o momento, a Operação Lei Seca já contabilizou 2.429 ações de fiscalização e abordou 270.083 motoristas. No período, foram registrados 22.383 casos de alcoolemia e aplicadas 83.868 infrações de trânsito. Desde a sua criação, o programa somou 44.744 operações de fiscalização, com mais de 5 milhões (5.064.945) de veículos abordados, 378.297 casos de alcoolemia e 1.200.968 infrações aplicadas.