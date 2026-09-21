Desembargador Ricardo Couto é o governador em exercício do estado do Rio de Janeiro - Divulgação / Governo do Rio

Desembargador Ricardo Couto é o governador em exercício do estado do Rio de JaneiroDivulgação / Governo do Rio

Publicado 21/09/2026 19:00 | Atualizado 21/09/2026 19:22

Prestes a completar seis meses no cargo, o governador em exercício, desembargador Ricardo Couto , exonerou 6.685 servidores comissionados no período de 23 de março a 16 de setembro deste ano. Com os cortes iniciados em 24 de março, a estimativa é de uma economia de cerca de R$ 315 milhões na folha de pagamento até 31 de dezembro de 2026.

De acordo com o levantamento, os servidores comissionados representavam 6,1% do total de servidores ativos em agosto de 2026, ante 7,9% em março.

Pastas com mais cortes

A Casa Civil lidera a lista de pastas que mais tiveram desligamentos. Em março, o quadro, que contava inicialmente com 1.692 servidores comissionados, registrou aproximadamente 800 exonerações. Além disso, as mudanças estruturais realizadas na Casa Civil, incluindo as saídas das Subsecretaria de Gestão de Pessoas e da Subsecretaria de Projetos Estratégicos e Pacto RJ, ainda colaboraram com o significativo enxugamento da estrutura da Casa Civil.



Atualmente, são 670 cargos exclusivamente comissionados na Casa Civil. Na prática, a medida representa uma redução de 60,4%. Em seguida, a pasta com maior número de exonerações de cargos em comissão é a Secretaria do Governo do Rio (Segov), com 558 desligamentos.

Veja a lista completa abaixo:



- Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro (SEDEICSCTI) - 361 cortes



- DETRAN/RJ - 348 cortes



- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH)- 338 cortes



- Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca, Abastecimento e Desenvolvimento do Interior (SEAPPADI) - 236 cortes



- Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) - 221 cortes



- Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar (SEENEMAR) - 195 cortes



- Secretaria Estadual de Saúde - 193 cortes



- Instituto Estadual do Ambiente (Inea) - 154 cortes



Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro) - 139 cortes



Novas nomeações

No mesmo período, foram registradas 3.020 novas nomeações, dentro do processo de reorganização das estruturas administrativas das diferentes pastas. Em todos os níveis, as indicações para cargos passam pelo crivo do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).



"Novas exonerações ainda podem ser efetivadas conforme o avanço das auditorias conduzidas pela Casa Civil e pela Secretaria de Estado de Governo", informou o Governo por meio de nota.

Ricardo Couto diz que estado 'saiu do vermelho'

Na última sexta-feira (18), Ricardo Couto afirmou que o estado do Rio deixou a condição de déficit fiscal e passou a registrar superávit nas contas públicas. Segundo o governador em exercício, as medidas adotadas pelo governo estadual nos últimos meses, aliadas à integração entre órgãos de segurança e ao fortalecimento da fiscalização, contribuíram para a melhora do cenário financeiro do estado. "O Estado do Rio de Janeiro saiu do vermelho. Aquilo que era um sonho, hoje, já se torna realidade. O estado já está superavitário", afirmou.



Durante o discurso, Couto também declarou que a administração estadual caminha para atingir a meta de encerrar a atual gestão com aproximadamente R$ 5 bilhões em caixa. "Isso deve fazer com que aquela meta preconizada de entregar o Estado do Rio de Janeiro com cerca de R$ 5 bilhões em caixa nós vamos atingir", disse.



Couto ressaltou a importância do trabalho integrado das forças de segurança no combate ao crime organizado, ao contrabando e à circulação de mercadorias ilegais. De acordo com ele, a atuação conjunta entre órgãos estaduais, municipais e federais tem ampliado apreensões de drogas, produtos contrabandeados e mercadorias adulteradas, além de fortalecer o controle sobre a circulação de cargas no estado.



O governador também destacou a criação de corredores de fiscalização e monitoramento para reduzir roubos de cargas e veículos, medida que, segundo ele, contribui para estimular a atividade econômica e industrial fluminense.



