O governador em exercício, Ricardo Couto no Complexo da Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro, nesta sexta-feiraCarlos Elias Junior/Agência O Dia
Segundo Couto, as medidas adotadas pelo governo estadual nos últimos meses, aliadas à integração entre órgãos de segurança e ao fortalecimento da fiscalização, contribuíram para a melhora do cenário financeiro do estado. "O Estado do Rio de Janeiro saiu do vermelho. Aquilo que era um sonho, hoje, já se torna realidade. O estado já está superavitário", afirmou.
Durante o discurso, o governador em exercício também declarou que a administração estadual caminha para atingir a meta de encerrar a atual gestão com aproximadamente R$ 5 bilhões em caixa.
"Isso deve fazer com que aquela meta preconizada de entregar o Estado do Rio de Janeiro com cerca de R$ 5 bilhões em caixa nós vamos atingir", disse.
O governador também destacou a criação de corredores de fiscalização e monitoramento para reduzir roubos de cargas e veículos, medida que, segundo ele, contribui para estimular a atividade econômica e industrial fluminense. "Estamos reforçando o corredor de fluxo para evitar furtos e roubos de materiais, estimulando o comércio e a atividade industrial. Estamos também colocando de forma mais rígida as barreiras fiscais", afirmou.
As declarações ocorreram durante a apresentação de uma força-tarefa integrada de segurança pública anunciada pelo governo federal para atuar no Rio de Janeiro. A iniciativa reúne forças ligadas aos governos federal, estadual e municipal e tem como foco principal o combate ao roubo de cargas, à receptação e à logística das organizações criminosas.
Rio como 'plano piloto'
Segundo o acordo apresentado, haverá compartilhamento de informações, planejamento operacional integrado e monitoramento de corredores estratégicos, como Avenida Brasil, Linha Vermelha, Linha Amarela, acessos ao Porto do Rio e ao Aeroporto Internacional Tom Jobim.
Ao defender a iniciativa, Ricardo Couto afirmou que a segurança pública deve ser conduzida sem disputas políticas e com foco na cooperação institucional.
"A segurança não pode caminhar com a visão errônea da política. Nós temos que seguir em frente voltados a uma única direção: cumprir a função do Estado no âmbito da segurança", declarou.
O Governo do Estado informou que divulgará posteriormente detalhes dos convênios firmados e das ações previstas no âmbito da nova estratégia integrada de segurança
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