O governador em exercício, Ricardo Couto no Complexo da Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro, nesta sexta-feiraCarlos Elias Junior/Agência O Dia

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Governador em exercício, o desembargador Ricardo Couto afirmou, nesta sexta-feira (18), que o Rio deixou a condição de déficit fiscal e passou a registrar superávit nas contas públicas. A declaração foi feita durante evento realizado no Complexo da Polícia Rodoviária Federal, em Irajá, na Zona Norte, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do prefeito Eduardo Cavaliere e de representantes das forças de segurança.
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Segundo Couto, as medidas adotadas pelo governo estadual nos últimos meses, aliadas à integração entre órgãos de segurança e ao fortalecimento da fiscalização, contribuíram para a melhora do cenário financeiro do estado. "O Estado do Rio de Janeiro saiu do vermelho. Aquilo que era um sonho, hoje, já se torna realidade. O estado já está superavitário", afirmou.

Durante o discurso, o governador em exercício também declarou que a administração estadual caminha para atingir a meta de encerrar a atual gestão com aproximadamente R$ 5 bilhões em caixa.

"Isso deve fazer com que aquela meta preconizada de entregar o Estado do Rio de Janeiro com cerca de R$ 5 bilhões em caixa nós vamos atingir", disse.
Couto ressaltou a importância do trabalho integrado das forças de segurança no combate ao crime organizado, ao contrabando e à circulação de mercadorias ilegais. De acordo com ele, a atuação conjunta entre órgãos estaduais, municipais e federais tem ampliado apreensões de drogas, produtos contrabandeados e mercadorias adulteradas, além de fortalecer o controle sobre a circulação de cargas no estado.

O governador também destacou a criação de corredores de fiscalização e monitoramento para reduzir roubos de cargas e veículos, medida que, segundo ele, contribui para estimular a atividade econômica e industrial fluminense. "Estamos reforçando o corredor de fluxo para evitar furtos e roubos de materiais, estimulando o comércio e a atividade industrial. Estamos também colocando de forma mais rígida as barreiras fiscais", afirmou.

As declarações ocorreram durante a apresentação de uma força-tarefa integrada de segurança pública anunciada pelo governo federal para atuar no Rio de Janeiro. A iniciativa reúne forças ligadas aos governos federal, estadual e municipal e tem como foco principal o combate ao roubo de cargas, à receptação e à logística das organizações criminosas.
Procurada, a assessoria do Governo do Estado informou que não teria detalhes a respeito das declarações de Couto e que não iria, até o momento, se pronunciar.

Rio como 'plano piloto'

No evento, Lula classificou o Rio como um “plano piloto” para a integração das forças de segurança e defendeu a atuação conjunta entre Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, forças estaduais e municipais para combater o avanço do crime organizado.

Segundo o acordo apresentado, haverá compartilhamento de informações, planejamento operacional integrado e monitoramento de corredores estratégicos, como Avenida Brasil, Linha Vermelha, Linha Amarela, acessos ao Porto do Rio e ao Aeroporto Internacional Tom Jobim.

Ao defender a iniciativa, Ricardo Couto afirmou que a segurança pública deve ser conduzida sem disputas políticas e com foco na cooperação institucional.

"A segurança não pode caminhar com a visão errônea da política. Nós temos que seguir em frente voltados a uma única direção: cumprir a função do Estado no âmbito da segurança", declarou.

O Governo do Estado informou que divulgará posteriormente detalhes dos convênios firmados e das ações previstas no âmbito da nova estratégia integrada de segurança