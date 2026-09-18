O governador em exercício, Ricardo Couto no Complexo da Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira - Carlos Elias Junior/Agência O Dia

O governador em exercício, Ricardo Couto no Complexo da Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro, nesta sexta-feiraCarlos Elias Junior/Agência O Dia

Publicado 18/09/2026 19:54 | Atualizado 18/09/2026 19:55

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Segundo Couto, as medidas adotadas pelo governo estadual nos últimos meses, aliadas à integração entre órgãos de segurança e ao fortalecimento da fiscalização, contribuíram para a melhora do cenário financeiro do estado. "O Estado do Rio de Janeiro saiu do vermelho. Aquilo que era um sonho, hoje, já se torna realidade. O estado já está superavitário", afirmou.



Durante o discurso, o governador em exercício também declarou que a administração estadual caminha para atingir a meta de encerrar a atual gestão com aproximadamente R$ 5 bilhões em caixa.



"Isso deve fazer com que aquela meta preconizada de entregar o Estado do Rio de Janeiro com cerca de R$ 5 bilhões em caixa nós vamos atingir", disse. Segundo Couto, as medidas adotadas pelo governo estadual nos últimos meses, aliadas à integração entre órgãos de segurança e ao fortalecimento da fiscalização, contribuíram para a melhora do cenário financeiro do estado. "O Estado do Rio de Janeiro saiu do vermelho. Aquilo que era um sonho, hoje, já se torna realidade. O estado já está superavitário", afirmou.Durante o discurso, o governador em exercício também declarou que a administração estadual caminha para atingir a meta de encerrar a atual gestão com aproximadamente R$ 5 bilhões em caixa."Isso deve fazer com que aquela meta preconizada de entregar o Estado do Rio de Janeiro com cerca de R$ 5 bilhões em caixa nós vamos atingir", disse.

Couto ressaltou a importância do trabalho integrado das forças de segurança no combate ao crime organizado, ao contrabando e à circulação de mercadorias ilegais. De acordo com ele, a atuação conjunta entre órgãos estaduais, municipais e federais tem ampliado apreensões de drogas, produtos contrabandeados e mercadorias adulteradas, além de fortalecer o controle sobre a circulação de cargas no estado.



O governador também destacou a criação de corredores de fiscalização e monitoramento para reduzir roubos de cargas e veículos, medida que, segundo ele, contribui para estimular a atividade econômica e industrial fluminense. "Estamos reforçando o corredor de fluxo para evitar furtos e roubos de materiais, estimulando o comércio e a atividade industrial. Estamos também colocando de forma mais rígida as barreiras fiscais", afirmou.



As declarações ocorreram durante a apresentação de uma força-tarefa integrada de segurança pública anunciada pelo governo federal para atuar no Rio de Janeiro. A iniciativa reúne forças ligadas aos governos federal, estadual e municipal e tem como foco principal o combate ao roubo de cargas, à receptação e à logística das organizações criminosas.

Procurada, a assessoria do Governo do Estado informou que não teria detalhes a respeito das declarações de Couto e que não iria, até o momento, se pronunciar.

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