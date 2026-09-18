O suspeito foi localizado em um imóvel na Rua Santa ClaraDivulgação/Segurança Presente

Mais artigos de Leonardo Brito
Leonardo Brito
Um homem procurado pela justiça por homicídio qualificado foi preso, na manhã desta sexta-feira (18), em Copacabana, na Zona Sul. O suspeito é apontado como integrante da "tropa do Doca", grupo liderado pelo chefe do Comando Vermelho (CV), Edgar Alves de Andrade, conhecido como "Doca da Penha" ou "Urso"
Leia mais: UFRJ apura gravação de conteúdo pornográfico em banheiros no campus

O homem, que não teve a identificação divulgada, foi localizado em um imóvel na Rua Santa Clara, uma das mais movimentadas de Copacabana. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio qualificado. As investigações apontam que, embora seja oriundo da Penha, na Zona Norte, o ele estaria atuando no tráfico de drogas no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho.

De acordo com os agentes, o suspeito foi encontrado no apartamento indicado e não apresentou resistência durante a abordagem. Após a confirmação da identidade, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia.

Segundo informações das forças de segurança, o preso possui cinco anotações criminais. Entre elas, três registros por homicídio qualificado, além de uma anotação por ocultação de cadáver e outra por corrupção de menores.

Após os procedimentos de praxe, o acusado permaneceu preso na 18ª DP, onde o mandado judicial foi formalmente cumprido. A Polícia Civil segue investigando a atuação do grupo criminoso e possíveis conexões do preso com outras ações violentas registradas na capital.  foi encontradopor agentes do programa Segurança Presente em uma ação integrada com policiais da 18ª DP (Praça da Bandeira) e equipes de inteligência da Polícia Militar.

Quem é Doca

Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca ou Urso, de 55 anos, é apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) em atividade no Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, Doca utiliza comunidades da Zona Norte como base de atuação do grupo, mas, nos últimos meses, passou a liderar invasões em áreas da Zona Sudoeste, como Gardênia Azul e César Maia. Foragido do sistema prisional, ele é investigado por mais de 100 homicídios e figura entre os criminosos mais procurados do estado. Sua extensa ficha criminal inclui envolvimento em execuções de crianças e desaparecimentos de moradores.

A Polícia Civil também aponta Doca como o mandante da execução de três médicos e da tentativa de homicídio de uma quarta vítima, em outubro de 2023, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste da cidade. As vítimas participavam de um congresso de medicina e teriam sido confundidas com milicianos de Rio das Pedras.
No sistema judicial, constam mais de 20 mandados de prisão expedidos contra Doca pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). Há dois dias, o traficante virou réu pelo assassinato do adolescente Ronaldo Henrique Souza Peixoto, de 14 anos, ocorrido em março desse ano na comunidade Cesar Maia, em Vargem Pequena, Zona Sudoeste do Rio. 

Operação chega a bairro de Duque de Caxias

O programa Segurança Presente chegou ao bairro Parque Eldorado, no Quarto Distrito de Duque de Caxias. É uma extensão da base do Programa na região que fica em Santa Cruz da Serra, aumentando assim o policiamento na área.
No programa, policiais militares da ativa, da reserva e de férias prestam serviço por meio do Regime Adicional de Serviço (RAS). De forma voluntária e remunerada, os agentes realizam atividades extras durante os períodos de folga ou férias, ampliando a capacidade operacional de patrulhamento da Polícia Militar.
O policiamento realizado pelos integrantes do Segurança Presente prioriza o contato direto com comerciantes, moradores e pedestres, ouvindo as demandas da comunidade e atuando de forma preventiva para evitar a ocorrência de crimes.