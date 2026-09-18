O suspeito foi localizado em um imóvel na Rua Santa Clara - Divulgação/Segurança Presente

O suspeito foi localizado em um imóvel na Rua Santa ClaraDivulgação/Segurança Presente

Publicado 18/09/2026 19:36 | Atualizado 18/09/2026 21:01

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O homem, que não teve a identificação divulgada, foi localizado em um imóvel na Rua Santa Clara, uma das mais movimentadas de Copacabana. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio qualificado. As investigações apontam que, embora seja oriundo da Penha, na Zona Norte, o ele estaria atuando no tráfico de drogas no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho.



De acordo com os agentes, o suspeito foi encontrado no apartamento indicado e não apresentou resistência durante a abordagem. Após a confirmação da identidade, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia.



Segundo informações das forças de segurança, o preso possui cinco anotações criminais. Entre elas, três registros por homicídio qualificado, além de uma anotação por ocultação de cadáver e outra por corrupção de menores.



Após os procedimentos de praxe, o acusado permaneceu preso na 18ª DP, onde o mandado judicial foi formalmente cumprido. A Polícia Civil segue investigando a atuação do grupo criminoso e possíveis conexões do preso com outras ações violentas registradas na capital. foi encontradopor agentes do programa Segurança Presente em uma ação integrada com policiais da 18ª DP (Praça da Bandeira) e equipes de inteligência da Polícia Militar. O homem, que não teve a identificação divulgada, foi localizado em um imóvel na Rua Santa Clara, uma das mais movimentadas de Copacabana. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio qualificado. As investigações apontam que, embora seja oriundo da Penha, na Zona Norte, o ele estaria atuando no tráfico de drogas no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho.De acordo com os agentes, o suspeito foi encontrado no apartamento indicado e não apresentou resistência durante a abordagem. Após a confirmação da identidade, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia.Segundo informações das forças de segurança, o preso possui cinco anotações criminais. Entre elas, três registros por homicídio qualificado, além de uma anotação por ocultação de cadáver e outra por corrupção de menores.Após os procedimentos de praxe, o acusado permaneceu preso na 18ª DP, onde o mandado judicial foi formalmente cumprido. A Polícia Civil segue investigando a atuação do grupo criminoso e possíveis conexões do preso com outras ações violentas registradas na capital. foi encontradopor agentes do programa Segurança Presente em uma ação integrada com policiais da 18ª DP (Praça da Bandeira) e equipes de inteligência da Polícia Militar.

Quem é Doca



A Polícia Civil também aponta Doca como o mandante da execução de três médicos e da tentativa de homicídio de uma quarta vítima, em outubro de 2023, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste da cidade. As vítimas participavam de um congresso de medicina e teriam sido confundidas com milicianos de Rio das Pedras.

Operação chega a bairro de Duque de Caxias

No programa, policiais militares da ativa, da reserva e de férias prestam serviço por meio do Regime Adicional de Serviço (RAS). De forma voluntária e remunerada, os agentes realizam atividades extras durante os períodos de folga ou férias, ampliando a capacidade operacional de patrulhamento da Polícia Militar.

O policiamento realizado pelos integrantes do Segurança Presente prioriza o contato direto com comerciantes, moradores e pedestres, ouvindo as demandas da comunidade e atuando de forma preventiva para evitar a ocorrência de crimes.