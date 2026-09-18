Palácio Guanabara Daniel Castelo Branco/ Arquivo O Dia
Em Nova Friburgo, na Região Serrana, Eduardo Paes (PSD) visitou as obras do Hospital Estadual de Oncologia. Durante a agenda, o candidato prometeu concluir e colocar a unidade em funcionamento e construir outros dois hospitais regionais públicos: um na Região Serrana e outro no Noroeste Fluminense.
Segundo Paes, a ampliação da rede regional de saúde tem como objetivo reduzir o deslocamento de moradores do interior para a capital e para a Região Metropolitana, especialmente pacientes que precisam de tratamento contra o câncer. O hospital de Nova Friburgo foi lançado há cerca de 14 anos e ainda não foi entregue à população.
Já Douglas Ruas (PL) participou de uma reunião com o Conselho de Logística e Transporte da Associação Comercial do Rio de Janeiro, no Centro, pela manhã. À tarde, realizou uma carreata em Nova Iguaçu.
Durante a atividade na Baixada Fluminense, Ruas apresentou propostas para a área da cultura e defendeu a descentralização dos editais estaduais. A ideia, segundo o candidato, é ampliar o acesso a recursos para artistas e produtores da Baixada, do interior e de áreas mais afastadas da capital. Ele também afirmou que pretende manter o apoio às escolas de samba e à cadeia produtiva do carnaval, mas com redução de gastos com camarotes do governo.
No Maracanã, William Siri (PSOL) participou de uma panfletagem em frente ao EDIHB Petrobras, acompanhado do deputado federal Glauber Braga, do deputado estadual Professor Josemar e de Mônica Benício, candidata ao Senado. Siri conversou com trabalhadores da Petrobras e defendeu a criação de novos complexos produtivos e a reindustrialização do estado.
O candidato afirmou que pretende utilizar a Petrobras como parte de uma estratégia de desenvolvimento industrial e de transição energética, associada a políticas ambientais.
André Marinho (Novo) realizou panfletagem pela manhã na Central do Brasil e, à tarde, participou de caminhada e distribuição de material de campanha na região da Uruguaiana.
Na Região dos Lagos, Coronel Busnello (Missão) participou de uma entrevista para um podcast em Cabo Frio e, posteriormente, cumpriu agendas de produção de conteúdo na cidade e em Búzios.
Juliete Pantoja (UP) esteve na feira do Grajaú. Cyro Garcia (PSTU) e Luan Monteiro (PCO) não haviam divulgado atividades de campanha.
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