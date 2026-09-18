Campus da Faculdade de Letras da UFRJ na Cidade Universitária - Divulgação

Campus da Faculdade de Letras da UFRJ na Cidade UniversitáriaDivulgação

Publicado 18/09/2026 17:07





No início da manhã, estudantes e profissionais da instituição receberam um alerta sobre o ocorrido. "À Comunidade da Faculdade de Letras e demais usuários do prédio, estamos recebendo informações acerca de atos libidinosos, produção de conteúdo de ordem pornográfica, realizados nos banheiros da Faculdade de Letras e postados em redes sociais. Uma situação desrespeitosa e indevida que compromete nosso local de trabalho e estudo e nos alerta quanto às reais intenções dessas duas pessoas", diz um trecho do comunicado.



Segundo a universidade, ainda não há informações sobre a identidade dos envolvidos nem sobre se eles fazem parte da comunidade acadêmica. "Estamos buscando informações sobre como é possível identificá-los, a fim de tomarmos as providências cabíveis", afirmou a UFRJ. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) apura um caso de produção de conteúdo pornográfico gravado dentro dos banheiros da Faculdade de Letras. O caso ganhou repercussão nesta sexta-feira (18), após o material começar a ser publicado nas redes sociais.No início da manhã, estudantes e profissionais da instituição receberam um alerta sobre o ocorrido. "À Comunidade da Faculdade de Letras e demais usuários do prédio, estamos recebendo informações acerca de atos libidinosos, produção de conteúdo de ordem pornográfica, realizados nos banheiros da Faculdade de Letras e postados em redes sociais. Uma situação desrespeitosa e indevida que compromete nosso local de trabalho e estudo e nos alerta quanto às reais intenções dessas duas pessoas", diz um trecho do comunicado.Segundo a universidade, ainda não há informações sobre a identidade dos envolvidos nem sobre se eles fazem parte da comunidade acadêmica. "Estamos buscando informações sobre como é possível identificá-los, a fim de tomarmos as providências cabíveis", afirmou a UFRJ.

Em nota, a Direção da Faculdade de Letras informou que tomou conhecimento de denúncia sobre a suposta gravação de conteúdo pornográfico nas dependências da unidade, possivelmente veiculado em redes sociais. "A Faculdade repudia esse tipo de conduta, que desrespeita a comunidade acadêmica e o espaço universitário. A Diretoria de Segurança e as autoridades competentes foram acionadas para apurar o caso, identificar eventuais envolvidos e adotar as providências cabíveis", finalizou.

Confusão na UFRJ em agosto

Em agosto, o nome da intituição foi citado em uma outra polêmica. Alunos se envolveram em uma briga no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS), no Centro. A discussão aconteceu após um estudante do curso de História ir à aula com o uso de símbolos atribuídos ao nazismo. O homem vestia uma camiseta da banda britânica Death in June, que faz referência ao grupo fascista, e um botton com uma suástica.



Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o estudante sendo cercado por colegas, retirado de uma sala de aula para ser expulso da unidade. Porém a briga começa quando o rapaz reage violentamente, o que causa a reação dos colegas.

Em outras imagens, ele aparece brigando com outros estudantes já do lado de fora da universidade. Um dos envolvidos teria tentado conduzi-lo até a polícia para que a situação fosse esclarecida. A dinâmica completa do confronto ainda será apurada pela universidade. O estudante ainda não foi oficialmente identificado.

Em nota, a UFRJ afirmou que tomou conhecimento do episódio e que está apurando as circunstâncias. A universidade destacou que repudia manifestações de apologia ao nazismo, ao fascismo, ao racismo, ao antissemitismo e todas as formas de intolerância, mas também condenou a violência ocorrida durante a confusão.