Briga generalizada em festa no campus da UFRJ, na Praia VermelhaDivulgação

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Thalita Queiroz
Um grupo de jovens se envolveu em uma briga generalizada na noite de quinta-feira (17), no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na Praia Vermelha, Zona Sul do Rio. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os envolvidos trocando agressões e um rapaz sendo carregado por colegas.
Segundo relatos de estudantes que participaram da festa, a confusão começou nas proximidades de um bar. Ainda de acordo com os relatos, um dos envolvidos teria discutido com um grupo de mulheres, o que provocou a reação de outras pessoas e deu início à briga.

Procurada, a UFRJ ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

Gravação de conteúdo pornográfico na UFRJ

A instituição também se envolveu em uma outra polêmica. A faculdade apura um caso de produção de conteúdo pornográfico gravado dentro dos banheiros da Faculdade de Letras. O caso ganhou repercussão nesta sexta-feira (18), após o material começar a ser publicado nas redes sociais.

No início da manhã, estudantes e profissionais da instituição receberam um alerta sobre o ocorrido. “À Comunidade da Faculdade de Letras e demais usuários do prédio, estamos recebendo informações acerca de atos libidinosos, produção de conteúdo de ordem pornográfica, realizados nos banheiros da Faculdade de Letras e postados em redes sociais. Uma situação desrespeitosa e indevida que compromete nosso local de trabalho e estudo e nos alerta quanto às reais intenções dessas duas pessoas”, diz um trecho do comunicado.

Segundo a universidade, ainda não há informações sobre a identidade dos envolvidos nem sobre se eles fazem parte da comunidade acadêmica. “Estamos buscando informações sobre como é possível identificá-los, a fim de tomarmos as providências cabíveis”, afirmou a UFRJ.