Briga generalizada em festa no campus da UFRJ, na Praia VermelhaDivulgação
Procurada, a UFRJ ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.
Gravação de conteúdo pornográfico na UFRJ
No início da manhã, estudantes e profissionais da instituição receberam um alerta sobre o ocorrido. “À Comunidade da Faculdade de Letras e demais usuários do prédio, estamos recebendo informações acerca de atos libidinosos, produção de conteúdo de ordem pornográfica, realizados nos banheiros da Faculdade de Letras e postados em redes sociais. Uma situação desrespeitosa e indevida que compromete nosso local de trabalho e estudo e nos alerta quanto às reais intenções dessas duas pessoas”, diz um trecho do comunicado.
Segundo a universidade, ainda não há informações sobre a identidade dos envolvidos nem sobre se eles fazem parte da comunidade acadêmica. “Estamos buscando informações sobre como é possível identificá-los, a fim de tomarmos as providências cabíveis”, afirmou a UFRJ.
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