Segurança Presente chega ao Parque Eldorado, em Duque de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Segurança Presente chega ao Parque Eldorado, em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 18/09/2026 18:26 | Atualizado 18/09/2026 19:19

programa Segurança Presente, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, chega ao bairro Parque Eldorado, no Quarto Distrito de Duque de Caxias.



No programa, policiais militares da ativa, da reserva e de férias prestam serviço por meio do Regime Adicional de Serviço (RAS). De forma voluntária e remunerada, os agentes realizam atividades extras durante os períodos de folga ou férias, ampliando a capacidade operacional de patrulhamento da Polícia Militar. , da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, chega ao bairro Parque Eldorado, no Quarto Distrito de Duque de Caxias. É uma extensão da base do Programa na região que fica em Santa Cruz da Serra, aumentando assim o policiamento na área. No programa, policiais militares da ativa, da reserva e de férias prestam serviço por meio do Regime Adicional de Serviço (RAS). De forma voluntária e remunerada, os agentes realizam atividades extras durante os períodos de folga ou férias, ampliando a capacidade operacional de patrulhamento da Polícia Militar.

O policiamento realizado pelos integrantes do Segurança Presente prioriza o contato direto com comerciantes, moradores e pedestres, ouvindo as demandas da comunidade e atuando de forma preventiva para evitar a ocorrência de crimes.

Além do efetivo de policiais militares, o programa conta com o apoio de assistentes sociais, que realizam abordagens e prestam atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social. O trabalho inclui o acolhimento e o encaminhamento aos serviços públicos adequados, de acordo com as necessidades de cada pessoa.



A escolha dos locais contemplados pelo programa leva em consideração, entre outros fatores, os índices e as manchas criminais das regiões, divulgados pelo Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ISP-RJ). A análise dos dados auxilia no planejamento das ações de policiamento e na definição das áreas que necessitam de reforço na segurança.



Em Duque de Caxias, a unidade do Segurança Presente na Vila Maria Helena funciona como extensão da base de Santa Cruz da Serra. O município também conta com uma base na Vila São Luiz, com extensão do programa no bairro Doutor Laureano.

O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, e o secretário municipal de Segurança Pública, Vinicius Carvalho, mantêm reuniões com representantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Militar (PM) e da Polícia Civil (PC) para analisar as áreas com registros de ocorrências criminais no município. O acompanhamento dos dados e a integração entre as forças de segurança contribuem para direcionar as ações e o planejamento das políticas de segurança pública na cidade.



As parcerias entre os governos Federal, Estadual e Municipal são fundamentais para fortalecer as ações de segurança pública e ampliar a proteção da população de Duque de Caxias.

“Duque de Caxias caminha para ser a capital da segurança pública estamos investindo na Guarda Civil Municipal, na vigilância eletrônica e nas parcerias com as forças de segurança para garantir o direito de ir e vir do caxiense”, afirmou Netinho Reis.