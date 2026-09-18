No programa, policiais militares da ativa, da reserva e de férias prestam serviço por meio do Regime Adicional de Serviço (RAS). De forma voluntária e remunerada, os agentes realizam atividades extras durante os períodos de folga ou férias, ampliando a capacidade operacional de patrulhamento da Polícia Militar.
O policiamento realizado pelos integrantes do Segurança Presente prioriza o contato direto com comerciantes, moradores e pedestres, ouvindo as demandas da comunidade e atuando de forma preventiva para evitar a ocorrência de crimes.
Além do efetivo de policiais militares, o programa conta com o apoio de assistentes sociais, que realizam abordagens e prestam atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social. O trabalho inclui o acolhimento e o encaminhamento aos serviços públicos adequados, de acordo com as necessidades de cada pessoa.
A escolha dos locais contemplados pelo programa leva em consideração, entre outros fatores, os índices e as manchas criminais das regiões, divulgados pelo Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ISP-RJ). A análise dos dados auxilia no planejamento das ações de policiamento e na definição das áreas que necessitam de reforço na segurança.
Em Duque de Caxias, a unidade do Segurança Presente na Vila Maria Helena funciona como extensão da base de Santa Cruz da Serra. O município também conta com uma base na Vila São Luiz, com extensão do programa no bairro Doutor Laureano.
O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, e o secretário municipal de Segurança Pública, Vinicius Carvalho, mantêm reuniões com representantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Militar (PM) e da Polícia Civil (PC) para analisar as áreas com registros de ocorrências criminais no município. O acompanhamento dos dados e a integração entre as forças de segurança contribuem para direcionar as ações e o planejamento das políticas de segurança pública na cidade.
As parcerias entre os governos Federal, Estadual e Municipal são fundamentais para fortalecer as ações de segurança pública e ampliar a proteção da população de Duque de Caxias.
“Duque de Caxias caminha para ser a capital da segurança pública estamos investindo na Guarda Civil Municipal, na vigilância eletrônica e nas parcerias com as forças de segurança para garantir o direito de ir e vir do caxiense”, afirmou Netinho Reis.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.