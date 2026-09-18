Cantora Donna Dona realiza show gratuito em Duque de CaxiasDivulgação/Assessoria de imprensa

I
Igor Silva
Cantora, compositora bilíngue e atriz formada pela tradicional Escola de Teatro Martins Penna. A bagagem de Donna Dona é tão plural quanto o seu talento, resultado da vivência direta com o público em praças, trens e ônibus. É com essa bagagem que a artista anuncia a chegada de "grandona", seu mais novo single e show gratuito em sua terra natal, Duque de Caxias.

O show marcado para dia 26 de setembro acontecerá na Lira de Ouro em Duque de Caxias, a partir das 19h com participações especiais de Gabi Blue (@agabiblue), Vikkie Coutinho (@vikkiecoutinho) e Mateuzão (@omateuzao), todos artistas independentes da Baixada e do Rio, atuando como backing vocals e apresentando repertório autoral.

Para a apresentação, Donna Dona seguirá uma narrativa cronológica desde sua infância, incorporando referências como Gal Costa, Michael Jackson e Stevie Wonder, além de um bloco dançante com MPB, soul, hip-hop e divas pop. O setlist também incluirá suas músicas autorais Presente e Grandona e o lançamento do próximo single, "Eu sonho com Martin Luther King". Enquanto o público aguarda o show de Donna Dona, vale a pena mergulhar no universo da artista através de seu perfil nas plataformas digitais os singles "presente" e "grandona".

O evento contará com a parceria filantrópica da ONG "Gramachinhos" (de Caxias) para arrecadação de doações de biscoitos e água voltadas para as crianças atendidas pela instituição @projetogramachinhos.

O espetáculo traduz a essência de Donna Dona, artista multifacetada da Baixada Fluminense que navega com sensibilidade entre MPB, jazz, R&B e pop, sempre com uma marcante presença teatral. Já conhecida e respeitada nos bastidores da música brasileira, Donna traz em seu novo trabalho uma narrativa potente sobre empoderamento e protagonismo feminino. Combinando a força das grandes divas da MPB ao frescor da música urbana contemporânea, o show é o convite perfeito para conhecer uma das vozes mais autênticas e necessárias da nova cena fluminense.

PROGRAMAÇÃO

SHOW DE LANÇAMENTO DE “GRANDONA”

DONNA DONA

Data: 26 de setembro de 2026

Local: Lira de Ouro — Duque de Caxias

Horário:

19h — Abertura da casa e DJ set

20h30 — Show de Donna Dona

22h30 — DJ set de encerramento

00h — Encerramento do evento

Entrada gratuita

Ingresso solidário: doação de biscoitos para o Projeto Gramachinhos.

DESTAQUE

Apresentação inédita de “Eu sonho como Martin Luther King”, próximo lançamento de Donna Dona, previsto para novembro
Local: Lira de Ouro - Rua Sebastião de Oliveira, 72 - Vila Meriti, Duque de Caxias - Duque de Caxias